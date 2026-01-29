Blizzard drückt das Nostalgie-Pedal: Die nächsten Kapitel zu Diablo und Co. stehen bevor

Blizzard hat mit „The Next Chapter“ eine neue Initiative angekündigt, die in den kommenden Wochen einen Ausblick auf die Zukunft mehrerer hauseigener Marken geben soll. Dabei stehen unter anderem World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone und Diablo im Fokus.

Nach 35 Jahren Studiogeschichte richtet Blizzard den Blick nach vorn und plant für jedes seiner großen Universen eigene Präsentationen, in denen kommende Inhalte und Entwicklungen vorgestellt werden. Die Initiative versteht sich als zusammenhängender Rahmen, innerhalb dessen die einzelnen Spiele ihre nächsten Kapitel aufschlagen.

In der Ankündigung betont Blizzard die langjährige Verbindung zur Community und verweist auf gemeinsame Erlebnisse – von Abenteuern in Azeroth über die Kämpfe in Sanktuario bis hin zu den Gefechten in Overwatch und den Duellen in Hearthstone. Diese Rückschau bildet den Ausgangspunkt für die nun anstehenden Enthüllungen.

Den Auftakt macht World of Warcraft am 29. Januar um 18:00 Uhr (MEZ). Es folgt Overwatch am 4. Februar um 19:00 Uhr, bevor Hearthstone am 9. Februar um 18:30 Uhr an der Reihe ist. Den Abschluss der Reihe bildet Diablo am 11. Februar um 23:00 Uhr.

Welche Inhalte Blizzard im Rahmen von The Next Chapter präsentieren wird, bleibt bis zu den jeweiligen Terminen offen. Klar ist jedoch, dass mehrere Marken zeitnah neue Einblicke erhalten und Blizzard seine zukünftige Ausrichtung gebündelt vorstellen möchte. Dazu seht ihr nachfolgend einen Teaser-Trailer, der ordentlich an eure nostalgischen Erinnerungen appelliert.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Blizzard