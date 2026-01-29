School-RPG von Ex-Atlus-Veteranen: Compile Heart zeigt den ersten Trailer zu Villion: Code

Erst gestern gab es genauere Informationen zum neuen „School RPG“ von Compile Heart und mehreren Atlus-Veteranen, jetzt legt das Studio nach: Zu Villion: Code wurden der erste richtige Trailer, neue Screenshots sowie frische Details zu Story, Figuren und Gameplay veröffentlicht.

Eine abgeschottete Akademie am Abgrund

Die Handlung spielt in naher Zukunft, in der die Menschheit kurz vor dem Aus steht. In der Adhvan Resilience Research Academy City kommt es zu einem mysteriösen Zwischenfall: Menschen verwandeln sich in monsterhafte Wesen namens GEMs, während eine rätselhafte Barriere die gesamte Stadt von der Außenwelt abschneidet. In dieser ausweglosen Situation müssen sich die Schüler ihrer eigenen „Karma“-Last stellen – und der Wahrheit hinter dem Phänomen auf den Grund gehen.

Die Hauptfiguren im Überblick

Im Mittelpunkt steht ein hochbegabter 17-jähriger Protagonist, Basketballspieler und Klassenüberspringer, der gemeinsam mit Freunden das Team ADHVAN REBS gründet. An seiner Seite kämpfen Sushiro, ein gutmütiger, beschützender Teamkapitän; Anastasia, eine populäre Cosplayerin; Oliver, ein zynischer Debattier-Champion mit wenig Sozialtalent; Chloe, naturverbundene Musterschülerin mit fotografischem Gedächtnis; sowie Marika, die jüngste im Team, Mitglied des Okkult-Clubs und zugleich die Cousine des Protagonisten.

Das Gameplay

Spielerisch setzt Villion: Code auf eine Mischung aus Echtzeit-„Speed Action“ und taktischen Elementen. Zentrale Rolle spielen die sogenannten Genome Arms – mutierte Arme, die sich in verschiedene Waffen verwandeln lassen und sogar mitten im Kampf gewechselt werden können. Dazu kommen Wall Slides für schnelle Positionswechsel und Überraschungsangriffe sowie ein Parier- und Kontersystem, das gutes Timing belohnt.

In Japan erscheint das Spiel am 25. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und Switch 2. Neben der Standardversion werden eine Special Edition mit Artbook und Soundtrack sowie eine Digital Deluxe Edition angeboten.

Ob und wann das Spiel bei uns im Westen erscheint, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit haben es aber auch immer wieder andere (und auch deutlich ausgefallenere) Titel von „Compile Heart“ zu uns geschafft. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, PR Times, Bildmaterial: Villion: Code, Compile Heart