Im Februar startet eine brandneue Square-Enix-Marke in den Early-Access

Eine Ankündigung aus deutlich wärmeren Zeiten: Beim Summer Game Fest 2025 hatte uns Square Enix im Sommer 2025 mit Killer Inn überrascht. Eine brandneue Marke! Das Genre passt nicht jedem, hat aber seine Zielgruppe. Killer Inn ist ein Social-Deduction-Game.

Entwickelt wird das Spiel von Tactic Studios und für den 12. Februar 2026 wurde jetzt der Start in den Early-Access angekündigt. Während dieser Phase ist das Spiel für 9,99 Euro erhältlich. Gefeiert wird diese Ankündigung mit einem neuen Trailer und weiteren Details.

Mit dem Start in die Early-Access-Phase will das Entwicklerteam weiter Feedback sammeln, um das Spiel bis zum Launch weiter zu optimieren. Welche Inhalte zum Launch zur Verfügung stehen und wie der Fahrplan durch die Early-Access-Phase genau aussieht, wird man sicherlich noch kommunizieren.

Bis dahin gilt es, den Gameplay-Loop an potenzielle Spielende zu bringen. 24 SpielerInnen folgen der Einladung der Schattenorganisation Astra in ein abgelegenes Schloss. Dort wird ihnen im Geheimen eine Rolle zugewiesen: „Wölfe, deren Mission es ist, zu jagen und zu töten. Oder Lämmer, deren Aufgabe es ist, das Blutbad zu überleben, oder zu versuchen aus dem Schloss zu fliehen.“

Wird ein Spieler ermordet, hinterlässt die Leiche einen Hinweis auf den Täter – etwa Haare, Haut, Fingerabdrücke, Blut oder Kleidung. Diese Spuren helfen dabei, die Wölfe zu entlarven. Der neue Trailer verrät euch mehr und führt euch ins Gameplay ein.

Der neueste Trailer:

