Final Fantasy VII Remake für Switch 2 startet in Japan dreifach so stark wie die Zelda-Editionen

Die japanische Verkaufswoche vom 19. Januar bis zum 25. Januar 2026 liegt vor. Eine Woche, die in Japan auch mal wieder mit stärkeren Neueinsteigern aufwartet, allen voran Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Die Neuauflage konnte für Nintendo Switch 2 aus dem Stand die Pole-Position erobern. Dafür genügten allerdings schon 23.428 verkaufte Einheiten im japanischen Handel. Vergleichen lassen sich diese Zahlen nur bedingt sinnvoll.

Yakuza 0 Director’s Cut, ebenfalls eine „Switch 2“-Neuauflage, ging im Juni zum Start 7.486 Mal über die Ladentheken. Die „Nintendo Switch 2 Editionen“ der Zelda-Spiele haben sich zum Launch in Japan unterhalb von 8.000 Einheiten verkauft.

Dynasty Warriors Origins, eine andere Neuauflage, erschien ebenfalls in dieser Woche mit 8.580 Einheiten für die Switch 2. Animal Crossing: New Horizons, bekanntermaßen sehr populär, erreichte mit der „Switch 2“-Version letzte Woche 31.372 Einheiten. Die Zahlen von Final Fantasy VII Remake scheinen in diesem Kontext ziemlich stark. Seht nachfolgend die aktuelle Top 10 und unterhalb die Hardware-Charts.

Die Top 10:

[SW2] Final Fantasy VII Remake Intergrade (Square Enix, 01/22/26) -23.428 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 13.812 (2.792.701) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 01/15/26) – 11.605 (42.977) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 10.070 (8.353.179) [SW2] Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo, 01/22/26) – 8.580 (New) [NSW] UN:LOGICAL (Broccoli, 01/22/26) – 7.907 (New) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 7.496 (1.072.570) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 7.385 (1.595.038) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 6.313 (256.111) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 5.845 (308.057)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 72,086 (4,237,500) Switch Lite – 8,577 (6,844,188) PlayStation 5 Digital Edition – 5,524 (1,166,266) Switch – 5,496 (20,236,153) Switch OLED Model – 3,442 (9,426,911) PlayStation 5 – 2,655 (5,880,491) PlayStation 5 Pro – 1,587 (317,955) Xbox Series X Digital Edition – 631 (25,721) Xbox Series S – 43 (340,557) Xbox Series X – 19 (323,926) PlayStation 4 – 18 (7,930,204)

