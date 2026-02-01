Nintendo zeigt neue „Creator’s Voice“-Ausgabe zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Nintendo hat einen neuen Teil der „Creator’s Voice“-Reihe veröffentlicht. Die letzten Ausgaben der Interview-Reihe haben die „Switch 2“-Games Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung und Cyberpunk 2077: Ultimate Edition beleuchtet.

Diesmal geht es um Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties von Ryu Ga Gotoku Studio, das am 12. Februar erscheint. Producer und Director Masayoshi Yokoyama nimmt euch „mit auf die geschäftigen Straßen von Okinawa und Tokyo, die sie in diesem Remake von Yakuza 3 erkunden.“

„Dort stürzen sie sich in neu konzipierte Kämpfe, welche die Prügelaction der Reihe auf die nächste Stufe heben, so Yokoyama. Hinzugefügte Szenen verleihen der Geschichte zudem mehr Tiefe und Emotionen, während neue und verbesserte Nebenerlebnisse die SpielerInnen noch tiefer in die japanische Welt eintauchen lassen.“

Yokoyama spricht außerdem natürlich über Dark Ties, ein separates Spiel, das die völlig neue Geschichte des „Yakuza 3“-Antagonisten Yoshitaka Mine erzählt. Ob RGG dafür das Ende von Yakuza Kiwami 3 verändert hat, wie zuletzt Dataminer behaupteten, spielt keine Rolle.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version.

Das neue Video:

Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio