Scott Pilgrim EX enthüllt konkreten Termin und stellt euch zwei neue Charaktere vor

Tribute Games hat in Kooperation mit Universal Products & Experiences den konkreten Termin für Scott Pilgrim EX verkündet. Am 3. März 2026 erscheint das neue Beat’em-up-Abenteuer in digitaler Form für PCs und Konsolen.

Passend dazu wurde ein frischer Trailer veröffentlicht, der gleich zwei neue spielbare Charaktere enthüllt. Mit Matthew Patel und Robot-01 stoßen zwei bekannte Gegner aus dem Scott-Pilgrim-Universum zum spielbaren Line-up.

Patel, Mitglied der „League of Evil Exes“, setzt auf einen theatralischen Kampfstil, bei dem er Feuerangriffe, beschworene Dämonen und übernatürliche Fähigkeiten einsetzt, mit denen er das Schlachtfeld kontrolliert.

Robot-01 hingegen, erschaffen von den Katayanagi-Zwillingen, steht für kompromisslose Zerstörung: Mit Düsenantrieb, Transformationen und großflächigen Spezialangriffen räumt die Kampfmaschine ganze Gegnerhorden aus dem Weg.

In Scott Pilgrim EX wird Toronto von Dämonen, veganen Schergen und Robotern heimgesucht, während Mitglieder der Sex Bob-ombs entführt und ihre Instrumente gestohlen werden. Scott Pilgrim, Ramona Flowers und weitere Verbündete kämpfen sich durch ein stilisiertes, Videospiel-verzerrtes Stadtbild – von den Straßen bis zu den Stränden und darüber hinaus. Insgesamt soll das Spiel sieben spielbare Charaktere bieten, wobei vor der Veröffentlichung noch ein weiterer Verbündeter angekündigt wird.

Story vom Schöpfer

Neben einer neuen Geschichte, die gemeinsam mit „Scott Pilgrim“-Schöpfer Bryan Lee O’Malley entstanden ist, erwartet euch komplett neue Musik von Anamanaguchi sowie ein interaktives Kampfsystem, bei dem nicht nur individuelle Waffen, sondern auch zahlreiche Objekte aus der Spielwelt zum Einsatz kommen.

Scott Pilgrim EX wird am 3. März 2026 digital für PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series sowie Nintendo Switch erscheinen, physische Versionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Scott Pilgrim EX, Tribute Games