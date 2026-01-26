Live und in Farbe: Das sind die ersten Fotos aus dem echten PokéPark

Erst kürzlich haben wir über die neue Pokémon-Themenwelt in den Universal Studios Japan berichtet – jetzt legt Pokémon direkt nach. Zum PokéPark Kanto gibt es eine ganze Reihe neuer Bilder, die zeigen, wie umfangreich und liebevoll der Park gestaltet ist.

Der PokéPark Kanto ist der erste dauerhaft angelegte Outdoor-Pokémon-Park überhaupt und öffnet am 5. Februar seine Tore. Er befindet sich im Freizeitpark Yomiuriland in Tokio. Mehrere japanische Medien hatten jetzt schon Zutritt – und berichten bilderreich, darunter Game Watch und Famitsu.

Zwei große Bereiche für Trainer und Pokémon

Der Park gliedert sich in zwei zentrale Zonen. Im Pokémon-Wald können Besucher zahlreiche Pokémon aus der Kanto-Region in einer naturnah gestalteten Umgebung entdecken und beobachten. Bis zu 600 Statuen soll es zu entdecken geben.

Daneben bildet „Kayatsuri-Stadt“ das belebte Zentrum mit Attraktionen, Shows, Paraden, einem Pokémon-Center mit Schwester Joy-Verschnitt, Pokémon-Labor, Arena sowie Shops und Gastronomie.

Neben klassischen Attraktionen setzt der PokéPark Kanto stark auf Erlebnisse und Interaktion. Auf aktuellen Bildern sind unter anderem Tanzshows mit Pikachu und Evoli, Paraden mit mehreren Pokémon sowie Team Rocket-Rüpel zu sehen. Auch ein Kampf-Bereich mit Knakrack wurde erstmals ausführlich gezeigt, die folgenden Fotos zeigen die Arena – weitere Fotos findet ihr bei Game Watch!

Pokémon-Center, Essen und Merchandise

Natürlich darf auch das passende Rahmenprogramm nicht fehlen. Der Park bietet exklusive Merchandise-Artikel, Pokémon-Haarreifen und andere Sammlerstücke. Kulinarisch warten Getränke wie Hypertrank-inspirierte Softdrinks, sowas wie „Tafelwasser“ und Snack-Highlights wie ein Relaxo-Popcorn-Eimer und vieles mehr.

Die Fotos geben einen guten Eindruck davon, was Besucher ab Anfang Februar erwartet. Für Pokémon-Fans in Japan – oder mit Reiseplänen nach Tokio – dürfte der PokéPark Kanto damit ganz oben auf der To-do-Liste stehen. Würden ihr ihn euch anschauen? Nachfolgend noch einige Fotos der Famitsu – weitere findet ihr hier! Unten seht ihr außerdem noch zwei Videos aus dem Park!

Die Videos:

via Game Watch, Famitsu, Bildmaterial: PokéPark Kanto, The Pokémon Company