Square Enix präsentiert das zweite Abenteuertagebuch zu Dragon Quest VII Reimagined

„Dragon Quest“-Fans fiebern dem Start in den (hoffentlich nicht ganz so kalten) Februar entgegen. Dann erscheint nämlich Dragon Quest VII Reimagined und Square Enix erinnert uns heute mit dem neuen Abenteuertagebuch daran.

Das „Abenteuertagebuch Teil 2“ folgt, ihr ahnt es, auf den ersten Teil. Den hatte Square Enix schon im Dezember veröffentlicht, damals ging es vor allem um die Geschichte des Klassikers. Diesmal stehen die Charaktere im Fokus. „Dieses Mal fragen wir all deine treuen Gefährten, wie es ihnen so geht. Zudem stellen wir einige Nebendarsteller vor, die dir voller Elan zur Seite stehen, damit deine Mission erfolgreich verläuft“, so Square Enix.

Fans dürfen sich auf eine „neu interpretierte Geschichte mit einzigartigen, handgefertigten Charakteren“ freuen. Auch visuell wird das Spiel natürlich kräftig angepackt, der neue Stil soll dabei an ein „lebendiges Diorama“ erinnern. Davon profitieren auch die Charaktere.

Eine Demo ist übrigens seit Januar verfügbar. Euren Spielstand könnt ihr in die Vollversion übertragen, darüber hinaus erwartet euch für das Spielen der Demo das „Day Off Dress“ von Maribel als Bonus.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive