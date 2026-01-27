Details zum Comeback: „Dirge of Cerberus“ schlägt zum 20. Geburtstag noch einmal auf

Vor einigen Tagen hatten wir über das Comeback von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII berichtet. Der (gestern genau) 20 Jahre alte Ableger erlebt in Kürze seine Rückkehr – und zwar in Final Fantasy VII: Ever Crisis. Vincent Valentine ist eben buchstäblich nicht totzukriegen.

Square Enix veröffentlichte inzwischen weitere Details sowie einen Trailer zum Event. Die „EC Edition Arising Crisis“ zu Dirge of Cerberus geht demnach am morgigen 28. Januar an den Start. Vincent muss sich den dunklen Geheimnissen von Deepground stellen.

Der Trailer zeigt Szenen aus der originalen Eröffnungssequenz des PS2-Klassikers. Darüber hinaus sehen wir, dass es Gameplay-Szenen unter anderem mit Reeve, Rosso und Shalua gibt. Am Ende seht ihr Event-Boss Arch Azul.

Über den Umfang der Inhalte sind sich Fans weiter uneinig, das werden wir dann morgen sehen. Während Square Enix die Inhalte weiter „Event“ nennt, was einige Fans enttäuschend finden, heißt es auch, man könne „die Story“ des Spiels „in Ever Crisis“ noch einmal erleben.

Bilder zu den Inhalten:

Chancen auf ein Remake?

Zur Feier des 20. Geburtstags veröffentlichte Square Enix übrigens auch das Artwork, welches ihr hier als Artikelbild seht. Hoffnungen auf eine wie auch immer geartete Neuauflage von Dirge of Cerberus solltet ihr euch trotzdem lieber nicht machen.

Dirge of Cerberus ist (anders als das bereits neu aufgelegte Crisis Core) nach den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt. Tetsuya Nomura räumte bereits ein, eine Neuauflage mitten in der Remake-Trilogie wäre möglicherweise verwirrend.

Der Trailer:

​​Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot