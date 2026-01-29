Geralt von Riva meets Tinder: Neuer Ableger zum „The Witcher“-Universum erscheint bald

Wer schon einmal eine schnelle Runde Reigns gespielt hat, kennt das Prinzip: links oder rechts wischen, Entscheidung treffen – und hoffen, dass man nicht direkt den Kopf verliert oder im Kerker endet.

Nun bekommt die beliebte Reihe eine neue Kooperation spendiert: Reigns: The Witcher wurde offiziell angekündigt und bringt das bekannte Konzept ins Universum von The Witcher.

Bekanntes Spielprinzip, neues Setting

Das 2016 erstmals für Mobilgeräte erschienene Spiel lässt euch in die Rolle eines Königs bzw. einer Königin schlüpfen, der bzw. die knifflige Entscheidungen treffen muss. Das Grundprinzip bleibt so simpel wie genial – und erinnert nicht zufällig an Dating-Apps, sondern ist tatsächlich von Tinder inspiriert: Karten nach links oder rechts wischen, um Entscheidungen anzunehmen oder abzulehnen.

Jede Wahl beeinflusst das fragile Gleichgewicht der Welt. Statt generischer Könige und Königinnen steht diesmal jedoch Geralt von Riva im Mittelpunkt, dessen Abenteuer durch die leicht ausgeschmückte Erzählweise von Rittersporn neu interpretiert werden.

Auf dem Kontinent warten Monsteraufträge, Intrigen, aufgebrachte Dorfbewohner und bekannte Figuren wie Yennefer, Triss oder Vesemir. Ein falsches Wischen kann Ruhm bringen – oder direkt im Chaos enden.

Reigns hat in der Vergangenheit bereits andere Kooperationen umgesetzt, unter anderem mit Game of Thrones. Reigns: The Witcher reiht sich damit in eine Linie von Crossovers ein, bei denen das simple Wisch-Prinzip auf bekannte Fantasy-Welten trifft.

Wer steckt dahinter?

Hinter dem Projekt stehen Nerial und Devolver Digital in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red. Reigns: The Witcher erscheint am 25. Februar 2026 für PC via Steam und GOG sowie mobile Plattformen und kostet 5,99 Euro. Habt ihr es in der Vergangenheit schonmal gespielt?

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Reigns: The Witcher, Nerial, Devolver Digital