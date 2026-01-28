Tales of Berseria Remastered stellt euch im neuen Trailer die „Herrin der Menagerie“ vor

In ein paar Tagen springen wir schon wieder in den Februar, in den zweiten Monat des noch so jungen Jahres. So wollte es Papst Gregor XIII. Im Februar erscheint unter anderem Tales of Berseria Remastered und Bandai Namco arbeitet daran, dass ihr es euch merkt.

Bei JRPGs immer relativ naheliegend: Charakter-Trailer. Protagonistin Velvet machte vor einigen Tagen den Anfang, es folgte der tragische Laphicet. Nach Schwertkämpfer Rokuro ist heute die beliebte Magilou an der Reihe.

Bandai Namco führt sie ein: „Eine mysteriöse Frau, die darauf besteht, sich die ‚große Hexerin‘ oder ‚Herrin der Menagerie‘ zu nennen, obwohl ihr eher der Ruf der ’nicht zugelassenen Hexerei‘ anhängt.“

Fans und Neulinge dürfen sich mit dem Remaster über die Unterstützung neuer Plattformen, aufgebohrte Grafik, frische Quality-of-Life-Features und sämtliche DLC-Inhalte aus dem Original freuen – hier lest ihr alle Details. Das Spiel wird in Japan aber auch geschnitten – für uns im Westen eine alte Kamelle.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.