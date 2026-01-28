Tales of Berseria Remastered stellt euch im neuen Trailer die „Herrin der Menagerie“ vor

In ein paar Tagen springen wir schon wieder in den Februar, in den zweiten Monat des noch so jungen Jahres. So wollte es Papst Gregor XIII. Im Februar erscheint unter anderem Tales of Berseria Remastered und Bandai Namco arbeitet daran, dass ihr es euch merkt.
Bei JRPGs immer relativ naheliegend: Charakter-Trailer. Protagonistin Velvet machte vor einigen Tagen den Anfang, es folgte der tragische Laphicet. Nach Schwertkämpfer Rokuro ist heute die beliebte Magilou an der Reihe.
Bandai Namco führt sie ein: „Eine mysteriöse Frau, die darauf besteht, sich die ‚große Hexerin‘ oder ‚Herrin der Menagerie‘ zu nennen, obwohl ihr eher der Ruf der ’nicht zugelassenen Hexerei‘ anhängt.“
Fans und Neulinge dürfen sich mit dem Remaster über die Unterstützung neuer Plattformen, aufgebohrte Grafik, frische Quality-of-Life-Features und sämtliche DLC-Inhalte aus dem Original freuen – hier lest ihr alle Details. Das Spiel wird in Japan aber auch geschnitten – für uns im Westen eine alte Kamelle.
Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.
2 Kommentare
Ich kenn mit @Psycake auch jemand, der sich darüber freuen dürfte, oder uns darauf hinweist, dass Magilou gar keiner weiteren Vorstellung bedarf XD
Weiß ja nicht, ob die Remastered Version was für dich ist, oder du beim Original bleibst?
Huh? Wer ist das? Muss man die kennen?
Ach, ja, stimmt... das war doch @Fayts absoluter Lieblingscharakter, wie konnte ich das nur vergessen, ich Dummerle!
Ja, ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten... ich hol es mir! Ich hätte eh liebend gern die Kostüme, die man per DLC kaufen kann und das Remaster ist im Grunde eh günstiger, als dafür in die Tasche zu greifen. Die QoL-Features nehme ich dafür als Bonus gerne mit!
Aber verrate @Kelesis bloß nichts davon. Der denkt sonst, ich Taubenhirn würde jeden Schwachsinn mit mir mitmachen lassen. Gurr, Gurr!