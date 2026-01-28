Mehr Kirby, nur eine Cartridge: Kirby Air Riders erhält GameShare und neuen Spielmodus

Das neueste Update für Kirby Air Riders auf Version 1.3.0 fügt GameShare-Unterstützung, den neuen Spielmodus „Grand Prix“, das Regelset „Sub-In Series“ und weitere Neuerungen hinzu. Die ausführlichen Patch-Notes können wir hier nur anschneiden, denn es gab einige größere Veränderungen für den kunterbunten „Switch 2“-Racer.

Für den GameShare-Modus gibt es eine Taste am unteren Bildschirmrand im Titelmenü. Dort könnt ihr zwischen „Personen in der Nähe“ oder „GameChat“ wählen, um mit nur einem Spiel trotzdem mit mehreren Personen gleichzeitig spielen zu können.

Im Grand Prix gibt es jetzt auch Air-Ride-Matches, die anhand der Gesamtpunktzahl am Ende abgerechnet werden. Zudem gibt es das neue Regelset Sub-In Series, das es erlaubt, SpielerInnen während eines Rennens ein- oder auszuwechseln.

Die Bike-Form des Transform-Sterns lässt sich nun im Menü „Meine Maschine → Sticker anbringen“ individuell anpassen, wobei die andere Form erst bearbeitet werden kann, wenn alle vorhandenen Sticker entfernt wurden. Im Bereich „Persönliche Bestzeit“ ist es jetzt möglich, einzelne Rekorde pro Maschine zu löschen.

Und noch mehr …

Im City-Trial-Modus bleibt die Spezialanzeige beim Wechsel oder Stehlen einer Maschine erhalten, anstatt sich zu verringern, und die Lock-on-Reichweite wurde optimiert. Zudem kann man jetzt den linken Stick nach unten neigen oder den Abwärtstaster drücken, um eine Kopierfähigkeit abzulegen, ohne das Spezialmanöver zu aktivieren. Nach Rennen im Zeitfahren wird die Versionsnummer unten links eingeblendet, und Verbindungsabbrüche oder Austritte aus Online-Matches in freundesbeschränkten Paddocks führen nicht mehr zu Strafen.

Dazu gibt es noch reihenweise kleinere Änderungen im Gampelay, Nintendo hat für euch an dieser Stelle die vollen Patch-Notes. Wer die neuen Änderungen gerne in Aktion sehen möchte, dem erklärt GameXplain die Änderungen in einem Video.

Das Video:

