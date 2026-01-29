„Verschiedene Inhaltskriterien“ – Dispatch erscheint auf Switch nur mit eingeschränken Inhalten

Die Superhelden-Arbeitsplatz-Comedy Dispatch von AdHoc feiert heute seinen Launch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Allerdings müssen sich SpielerInnen auf Nintendos Konsole auf inhaltliche Unterschiede einstellen, denn im Vergleich zu anderen Plattformen kommt die Switch-Version mit eingeschränkten Inhalten.

Dispatch enthält in mehreren Kapiteln explizite Darstellungen menschlicher – beziehungsweise übermenschlicher – Anatomie sowie Geräusche, die sexuelle Anspielungen nahelegen. Auf anderen Plattformen lässt sich diese Darstellung optional über eine Zensur-Einstellung ein- oder ausschalten.

Auf der Nintendo Switch entfällt diese Wahlmöglichkeit vollständig, denn die entsprechende Option wurde aus dem Spiel entfernt. Nachdem bereits ein Cover-Artwork zu freizügig für den eShop war, ist das nun der nächste aus Sicht von vielen Fans unerfreuliche Schritt.

Gegenüber Eurogamer erklärte der Entwickler AdHoc, dass unterschiedliche Plattformen jeweils eigene Inhaltsrichtlinien verfolgen und Titel individuell geprüft werden. Man hat eng mit Nintendo zusammengearbeitet, um die Veröffentlichung auf der Switch zu ermöglichen. Laut Studio bleibt das Spielerlebnis davon jedoch unberührt.

Die Einschränkungen würden weder die Geschichte noch das Gameplay von Dispatch betreffen, die inhaltlich identisch zur Originalfassung bleiben sollen. Passend zum heutigen Launch hat AdHoc außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser gibt einen letzten Eindruck von Tonfall, Humor und Spielwelt der Superhelden-Comedy.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dispatch, AdHoc Studio