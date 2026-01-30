Legendärer „Demon Artist“ bringt Tsukuyomi zurück und verwirrt mit seltsamen KI-Ansatz

Es ist schon wieder fast ein Jahr her, dass wir Tsukuyomi das erste Mal sahen. Damals stellte man uns das neue Spiel von Kazuma Kaneko als Tsukuyomi: The Divine Hunter vor. Das Spiel wurde wenig später für PCs und Mobilgeräte veröffentlicht.

Der Plan ist offensichtlich nicht ganz aufgegangen. Tsukuyomi lebt jetzt neu auf und legt den Fokus noch stärker auf Kaneko. Die Ankündigung bezeichnet das neue Spiel als „wiedergeboren aus TSUKUYOMI – The Divine Hunter“ – es werden ein „brandneuer Charakter, eine erweiterte Geschichte, aktualisierte Benutzeroberfläche, eine ausgewogenere Spielweise und neue Kartenbilder“ versprochen.

Das Spiel trägt den Namen seines Erschaffers jetzt im Namen und heißt Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi. Und gleich danach wird es irgendwie seltsam in der neuen Pressemeldung. Neben den neuen Karten von Kaneko soll es auch 3.600 Karten aus dem originalen Spiel geben, die mit der Community gemeinsam ausgewählt wurden – und auch generative KI spielt ausdrücklich eine Rolle.

Jetzt kommt KI ins Spiel

„Die wiederkehrenden Karten wurden von einer generativen KI namens AI KANEKO erstellt, die basierend auf den Werken von Kazuma Kaneko neue Kunst für die jeweiligen Aktionen und Entscheidungen des Spielers innerhalb des originalen Spiels generiert“, heißt es.

Um gleich danach einzuschränken: „Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi für die Nintendo Switch […] verwendet keine generative KI, um neue Karten zu erstellen.“ Das verwirrt euch? Gegenüber Gematsu erklärte ein Colopl-Verantwortlicher, dass das ursprüngliche Mobile- und PC-Spiel generative KI verwendete. Die Switch-Version würde eine ausgewählte Anzahl dieser KI-generierten Karten nur übernehmen. Die Switch-Version würde kein generatives KI-Modell enthalten.

Auch Kazuma Kaneko selbst hat noch was zu sagen: „Nach der Entwicklung generativer KI verspürte ich das Bedürfnis, als Künstler mit dieser neuen Technologie etwas ähnliches zu erschaffen wie es der Wechsel von Stift und Papier zu digitaler Kunst ermöglichte“.

„Während dieses Bedürfnis Form annahm, entwickelten und veröffentlichten wir Tsukuyomi: The Divine Hunter, das über eine KI verfügt, die mithilfe meiner Kunst trainiert wurde und Spieler einzigartige Karten erschaffen lässt. Dank der KI hatte ich das Gefühl, mich mit allen auf der ganzen Welt verbinden zu können – und fragte mich, ob wir mithilfe dieser Karten etwas Neues kreieren können. Das Ergebnis ist Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi, ein besonderes Spiel, das durch unsere gemeinsame Verbindung und KI entstehen konnte.“

Wer ist Kazuma Kaneko?

Okay. Kazuma Kaneko ist der Künstler und Designer hinter der „Megami Tensei“-Reihe von Atlus. Bekannt ist er vor allem für seine markanten und oft unheimlich-abstrakten Dämonendesigns, die nicht nur Shin Megami Tensei, sondern auch zahlreiche andere Spiele geprägt haben. Er wird deshalb häufig als „Demon Artist“ bezeichnet.

Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi entsteht ebenfalls bei COLOPL und „kombiniert die strategischen Kampfelemente von Deck-Building-RPGs, die Erkundung von Tower-Dungeon-Roguelikes und die kreativen Werke“ seines Erschaffers in einem „aufregenden neuen Erlebtnis“ – exklusiv für Nintendo Switch übrigens.

Vorgänger Tsukiyomi: The Divine Hunter erreichte in der Spitze vor acht Monaten im Launchzeitraum 672 gleichzeitige SpielerInnen und war kostenlos spielbar. Das Spiel wird zum 21. April 2026 eingestellt, wie man am Rande heute ebenfalls erklärte. Das neue Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi erscheint am 23. April 2026.

Das erwartet euch spielerisch

Im Zentrum der Geschichte steht der futuristische Hochhauskomplex THE HASHIRA in der Bucht von Tokio. Dieses Gebäude wurde zu einem abgeschotteten Ort voller monströser Kreaturen. Die gleichnamige Eliteeinheit Tsukuyomi wird entsandt, um ein unbekanntes Ziel an der Spitze des Turms zu eliminieren.

Spielerisch erwartet Fans ein Roguelike-Deckbuilder mit kartenbasierten Kämpfen. Jede Erkundung des Dungeons ist einzigartig – Karten, Gegner und Routen ändern sich bei jedem Durchlauf. Im rundenbasierten Kampfsystem ziehen SpielerInnen zufällig Karten aus ihrem Deck und müssen sich in jeder Runde für eine Aktion entscheiden: angreifen oder verteidigen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tsukuyomi: The Divine Hunter, COLOPL, Kazuma Kaneko