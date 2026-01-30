Mario Tennis Fever: Nintendo legt mit TV-Sports und einer Demo nach

Die Veröffentlichung von Mario Tennis Fever für die Nintendo Switch 2 rückt näher, und Nintendo nutzt die verbleibende Zeit, um den kommenden Sporttitel weiter in Szene zu setzen.

In Japan sind nun zwei neue TV-Spots erschienen, die jeweils rund 30 Sekunden lang sind. Der Fokus liegt dabei klar auf den sogenannten Fever-Schlägern, die mit ihren Spezialeffekten eine zentrale Rolle im Spielverlauf einnehmen und Matches spürbar beeinflussen.

Passend dazu startet Nintendo in Japan ab sofort eine Anspielaktion im Handel. Eine Demoversion, in der Fans ein Doppelmatch bis sieben Punkte absolvieren können, steht in ausgewählten Geschäften bereit.

Zur Auswahl stehen dabei 18 Charaktere sowie 11 unterschiedliche Fever-Schläger, sodass bereits vor dem Launch ein guter Eindruck von den spielerischen Möglichkeiten entsteht. Japanische Social-Media-Akteure wie Genki haben ihre Eindrücke schon geschildert.

Leider steht noch nicht fest, ob es auch hierzulande eine öffentliche Demoversion geben wird. Was jedoch klar ist: Mario Tennis Fever erscheint am 12. Februar für Nintendo Switch 2. Und im Nintendo Store* könnt ihr euch zur digitalen oder physischen Version einen Tennisball als Bonus sichern.

Die neuen Spots:

Bildmaterial: Mario Tennis Fever, Nintendo