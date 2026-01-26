Neuer Trailer zum neuen „Inazuma Eleven“ stellt die Inhalte des zweiten Gratis-Updates vor

Mit einem neuen Trailer zu Inazuma Eleven: Victory Road stellte Level-5 das unlängst angekündigte, zweite große kostenlose Aktualisierung näher vor. Das Update trägt den Titel „Ares & Fabled Seed DLC“ und erscheint am 28. Januar.

Neue Inhalte sind etwa die Öffnung der Ares-Route im Chronik-Modus, in der die SpielerInnen „ein mitreißendes Fußballdrama über Jungen und Mädchen erleben können, die nach dem Gipfel streben“.

Level-5 wird außerdem ein spezielles Item namens „Fabled Seed“ verteilen, mit dem alle Spielerinnen einen Charakter ihrer Wahl auf die Fabled-Seltenheit aufwerten können. Die “neue” Stufe wurde bereits mit dem ersten großen Gratis-Update eingeführt.

Inazuma Eleven: Victory Road ist erhältlich für PlayStation, Xbox Series, die Switch-Familie sowie PC (Steam) und spielt 25 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe und erzählt die Geschichte des Protagonisten Destin Billows, der auf der Suche nach einer Welt ohne Fußball an der South Cirrus Junior High eingeschrieben ist. Erstmals angekündigt wurde das Spiel 2016.

Unterdessen arbeitet Level-5 schon an einem Sequel. „Was die Fortsetzung von Inazuma Eleven: Victory Road angeht, habe ich bereits mit dem Schreiben des Drehbuchs begonnen“, sagte Hino kürzlich in einem Livestream. „Als ‚neues Inazuma Eleven‘, das in der Reiwa-Ära beginnt, werde ich mein Bestes geben, um allen erneut Überraschungen und Spannung zu bieten. Freuen Sie sich auf weitere Ankündigungen.“

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5