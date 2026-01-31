Zenless Zone Zero: In Version 2.6 feiern die Angels of Delusion endlich ihr Debüt

Am Freitag fand das nächste große Special-Announcement zu Zenless Zone Zero statt. Im Fokus stand Version 2.6, die am 6. Februar veröffentlicht wird. Die Präsentation war dabei wie eine kleine Pressekonferenz inszeniert – passend zum Thema und zur neuen Idol-Gruppe.

Nach dem vorläufigen Story-Höhepunkt von Season 2 in Version 2.5 rund um die neue Leerenjägerin Ye Shunguang und Zhao (die übrigens weiterhin kostenlos erhältlich ist), verschiebt sich der Fokus spürbar. Weg von den Mystikern des Yunkui Summit, hin zur bereits mehrfach angeteasten Idol-Gruppe Angels of Delusion, auf die viele Fans schon lange warten. Der Titel von Version 2.6 lautet „Zugabe eines alten Traums“ – und ja, es wird definitiv ein bisschen delulu.

Träume, Liebe und der Tag der goldenen Möhre

Version 2.6 dient als Interludium nach dem Höhepunkt von Saison 2 und bringt Proxys zurück in die vertrauten Gassen der Sixth Street. Dort werden die jährlichen Feierlichkeiten zum Tag der goldenen Möhre gefeiert (Äquivalent zum chinesischen Neujahrsfest.).

Im Zentrum steht das lang ersehnte Debüt der Angels of Delusion sowie die Einführung der neuen Agentinnen Sunna und Aria. Die Proxys werden in einen dringenden Auftrag rund um eine illegale intelligente Entität verwickelt – inklusive alter Bekannter auf der Sixth Street.

Ein weiterer wichtiger Schauplatz ist die ikonische Musikhalle 404 ERROR, in der sich die Angels unter Anleitung ihrer mysteriösen Gesangslehrerin, Cecilia auf ihre erste Live-Show vorbereiten. Mit den Angels of Delusion halten auch nach und nach neue Songs Einzug ins Spiel. Ein Blick in unseren großen Artikel zur Musik in Zenless Zone Zero lohnt sich hier ebenfalls.

Das sind Sunna, Aria und Nangong Yu

Wie immer bringt die neue Version auch frische spielbare Charaktere mit sich – alle Teil der Angels of Delusion.

Sunna ist die Hauptkomponistin der Gruppe. Als S-Rank-Physisch-Support-Agentin stärkt sie vor allem Attacke- und Anomalie-Teams. Ihre Gefährtin Bubblegum markiert Gegner mit „Katzenblick“, was Explosionen auslöst, Schaden verursacht und dem gesamten Team einen starken Attacke-Bonus verleiht. Sunna erscheint in der ersten Phase, inklusive ihres eigenen W-Motors.

Aria ist das pinkhaarige Gesicht der Angels und ihre Hauptsängerin. Sie ist eine S-Rank-Äther-Anomalie-Agentin. Besonders spannend: Sie besitzt zwei Formen: Eine menschliche Form mit weißem Kleid und pink-türkisen Akzenten und eine schüchterne, „Roboter“-Form. Diese Dualität dürfte auch für die Story noch wichtig werden. Aria erscheint in der zweiten Phase, ebenfalls mit eigenem W-Motor. Beim freien Erkunden von New Eridu könnt ihr jederzeit zwischen ihren beiden Formen wechseln.

Das Trio wird durch Nangong Yu, ein schwarzhaariges Mädchen, komplettiert. Wann sie genau spielbar wird, ist noch offen – möglich wäre auch ein Auftritt erst in Version 2.7.

Sunna und Aria erhalten außerdem zwei alternative kostenpflichtige Outfits, wobei Arias Kostüm erneut zwei unterschiedliche Formen bietet. Zusätzlich kehren die S-Rank-Agentinnen Yixuan (Äther – Spaltung) und Yuzuha (Physisch – Support) zurück.

Events: Backstage, Rhythmus und Kino

Natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Aktionen abseits der Hauptstory. Die Hauptaktion von Version 2.6 versetzt Proxys in die Rolle von Backstage-Angestellten der Angels of Delusion. Ihr plant Trainingstage, verwaltet Social Media und begleitet den Aufstieg der Band. Das Ganze geschieht über Rhythmus-Minispiele sowie den erweiterten Modus „Großes Marcel-Abenteuer“ (der bekannte Fall-Guys-artige Modus). Dort lassen sich neue kosmetische Items freischalten, inspiriert vom Jahr des Pferdes.

Für Höhle Null gibt es den neuen Modus Operation „Matrix“ mit wöchentlich wechselnden thematischen Leveln und speziellen Mechaniken. Gespielt wird mit Teams aus drei Hauptagenten, einem Bangboo und einem Kampfhilfe-Agenten. Neu sind außerdem zusätzliche Resonia, agentenspezifische Ausrüstung und die Funktion „Durchfegen“, um das Vorankommen zu beschleunigen.

Die beliebte Kino-Aktion kehrt zurück: Ihr könnt bestimmte Agents einladen, gemeinsam einen Film zu schauen. Auch die Foto-Aktion feiert ihr Comeback. Dazu kommen zahlreiche Belohnungen und Optimierungen: Lycaon und Harumasa bekommen buffs, Zeitlich begrenztes neues Outfit für Pan Yinhu, IK-Mitgliedschaft-Aktion mit insgesamt 3.300 Polychrom durch tägliche Aktivitäten – im Prinzip ein kostenloser Season Pass und das Event „Goldene Überraschung, wunderbare Booni“ vom 14. bis 23. Februar mit täglichen Belohnungen.

Auch an Verbesserungen wird geschraubt: neue Fotorahmen, verkürzte Animationen und weitere Komfortanpassungen. Zusätzlich gibt es bis zum 1. Februar einen Gutschein-Code für extra Polychrom. Einfach eingeben: „DREAMINGANGEL“

Als Interludium nach dem großen Story-Höhepunkt nimmt sie etwas Tempo raus, liefert aber mit den Angels of Delusion, neuen Agents und vielen Events trotzdem reichlich Stoff. Was ist eure Meinung zur neuen Version?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo