Stardew Valley trifft auf das alte China: Neues Cozy-Game startet zu starken Fan-Wertungen

Wer von Stardew Valley nicht genug bekommen kann, sollte sich Halcyon Days at Taoyuan vormerken. Der Indie-Titel erinnert optisch stark an den Genre-Klassiker, verlegt das Geschehen aber ins alte China – inklusive Festivals, traditioneller Architektur und einem Hauch Anime-Flair à la Die Tagebücher der Apothekerin.

Entwickelt vom chinesischen Studio BotanX und veröffentlicht von CubeGames, erschien Halcyon Days at Taoyuan am 20. Januar 2026 exklusiv für PCs via Steam. SpielerInnen kümmern sich um Landwirtschaft, Angeln, Crafting und Dorfbewohner – ergänzt um Martial-Arts-Systeme, fangen und zähmen von Monstern bzw. Tieren und umfangreichere Mini-Games. Das Tempo soll dabei bewusst entspannt belieben.

Starker Start auf Steam

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung erreicht das Spiel eine „sehr positive“-Bewertung (knapp 84 Prozent) auf Steam. Gelobt werden vor allem die charmante Welt, der Pixel-Art-Stil und die gut geschriebenen NPCs, die Romanzen und soziale Interaktionen tragen.

Kritik gibt es vereinzelt an der anfänglichen Orientierung und an manchen Mini-Games – beides soll sich mit Updates und Community-Guides entschärfen. Schon in den letzten Tagen haben die Macher mit mehreren Patches nachgebessert.

Ports sind noch nicht angekündigt, weitere Updates für die PC-Version sind laut Entwickler jedoch in Arbeit. Für Fans gemütlicher Farming-Sims mit frischem Setting ist Halcyon Days at Taoyuan schon jetzt einen Blick wert. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen.

Der Launch-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Halcyon Days at Taoyuan, BotanX, CubeGames