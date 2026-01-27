Highguard: Was es ist, wie es startete, was kritisiert wird – und ein bisschen Gossip

Highguard hatte keinen guten Start und damit ist nicht der Launch von gestern Abend gemeint. Das Spiel war das „one last thing“ von Geoff Keighleys The Game Awards im Dezember und irritierte Zuschauende mehr, als es sie begeisterte.

Eigentlich hatte Game Director Dusty Welch von Wildlight Entertainment einen Shadowdrop für den neuen Raid-Shooter von ehemaligen Machern hinter Apex Legends und Titanfall geplant. Aber Geoff Keighley wollte das Spiel als „final reveal“ für die Show und da konnte man dann doch nicht nein sagen.

Dusty Welch gestand im Interview mit GameSpot gestern ein, dass die Enthüllung schiefgelaufen sei. Das hat einige Faktoren und lag auch am Trailer an sich, der das Spiel nicht gelungen präsentierte. Die Funkstille danach sei aber der Plan gewesen. Das nächste, was die Leute sehen sollten, sollte das Spiel selbst sein, damit sie selbst Hand anlegen könnten.

Keighley, den nach der doch einigermaßen misslungenen Enthüllung offenbar ein schlechtes Gewissen plagt, hat die letzten Tage in den sozialen Medien dann auch damit verbracht, Highguard ordentlich zu promoten. Das fanden nicht nur vereinzelte Kommentatoren cringe, wie man heute so schön sagt.

Was ist Highguard und wie ist es gestartet?

Wenn Keighley nochmal Aufmerksamkeit und Neugierde erzeugen wollte, dann ist es ihm gelungen. In den Stunden nach dem Start kletterte Highguard allein bei Steam auf gut 97.000 gleichzeitige SpielerInnen in der Spitze. Gewiss, die Hürde zur Befriedigung der Neugierde ist nicht groß: Highguard ist kostenlos und neben Steam auch auf PS5 und Xbox Series verfügbar.

Highguard ist ein „3v3-PvP-Raid-Shooter mit stetig eskalierenden Kämpfen“ – so schreibt es die PR, die es bis gestern Abend bekanntlich nicht gab. „Mit einem Mix aus zerstörbaren Basen, Gebietskontrolle und erbarmungslosen Feuergefechten“, so heißt es gleich in der Unterüberschrift. Hier greifen auch die meisten Nutzerbewertungen an.

Was wird an Highguard kritisiert, was gelobt?

„Highguard versucht alles zu sein – und scheitert an allem“, schreibt Kusanathor bei Steam. Eine Kritik, die viele Spielende bei Steam wiederholen. Andere sind mit der Technik unzufrieden, wieder andere Rezensionen sind offensichtlich voreingenommen und schießen im Allgemeinen gegen F2P- und Live-Service-Games. Wie viel davon auf die misslungene Enthüllung zurückzuführen ist – viele Fans haben sich als „one last thing“ ein anderes Spiel zu The Game Awards gewünscht – lässt sich natürlich nur schwer ermitteln, mag aber auch ein Faktor sein.

Am Ende stehen bisher knapp 18.000 Rezensionen, die „größtenteils negativ“ sind. Nur etwa 30 Prozent der Spielenden haben bisher ein positives Feedback abgegeben. Die Presse sieht das stellenweise anders: „Nach vier Stunden bin ich überzeugt, dass es einer der besten neuen Shooter seit Jahren ist“, sagt Austin Manchester bei Polygon.

„Meine ersten Eindrücke sind viel besser als die, die ich nach dem Trailer hatte“, Travis Northup bei IGN. Aber die Hürde war bekanntlich auch nicht hoch. DrDisrespect hat Highguard nicht vorab gespielt, auch wenn er in den sozialen Medien anderes suggerierte. Er hat eine Media-Badge gefaked und so getan, als wäre er beim Preview-Event in Los Angeles dabei, wie Kotaku berichtet. Auch interessant.

Die nächsten Tage werden entscheiden

Ob Highguard nun abhebt oder nicht, wird sich in den nächsten Tagen erst zeigen. „Wir haben Highguard um einen Gameplay-Loop aufgebaut, den es so sonst eigentlich nirgendwo gibt“, sagt Chad Grenier, Co-Founder und Game Director bei Wildlight Entertainment, in der heutigen Pressemeldung.

Wenn’s am Ende Spaß macht, wird sich in den Rezensionen sicher bald die Spreu vom Weizen trennen. Wenn nicht, dann nimmt Highguard den Weg, den auch schon andere Live-Service-Games genommen haben. Interessierte finden auf den nachfolgenden Schaubildern den Launch-Content und den Fahrplan für 2026. Unten seht ihr außerdem einen neuen Trailer und auf der offiziellen Website findet ihr weitere Informationen.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Highguard, Wildlight Entertainment