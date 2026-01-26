Für dich, Wanderer im Schnee: Das Februar-Update zu Wuthering Waves wird eisig

Fans von des insbesondere auf der PlayStation beliebten F2P-Gacha-ARPGs Wuthering Waves können ab Februar nicht nur im echten Leben, sondern auch im Spiel selbst frösteln. Denn am 5. Februar 2026 veröffentlicht Kuro Games das kostenlose Update auf Version 3.1: Für dich, Wanderer im Schnee.

Es bringt ein neues Story-Kapitel, das frostige Gebiet Roya Frostlands und zahlreiche QoL-Verbesserungen. Die wichtigsten neuen Inhalte sind das Kapitel III Akt III „The Star That Voyages Far“ (mit gratis Outfit „Perpetual Spark“ für Rover) und „Segue: Afterstory“ sowie ein Login-Bonus für 1.600 Astrite per Mail. Diese könnt ihr für die neuen Resonatoren Aemeath und Luuk Herssen sowie die Waffen Everbright Polestar und Daybreaker’s Spine ausgeben.

Das Expedition-Motorrad erhält die Fähigkeit Glacier Track (Wasserfahrt), ein All-Terrain-Modul, einen Autopilot mit Fast-Travel und eine verbesserte Mobile-Steuerung mit Joystick-Option. Auch die Performance für Mobilgeräte wurde verbessert, insbesondere für High-End-Chips wie den Snapdragon 8 Gen 3 und aktueller.

Wuthering Waves ist verfügbar auf PlayStation 5, PCs (via eigenem Client und Client Epic Store) sowie iOS und Android. Ab dem 29. April gibt es das Spiel auch für Steam – gerade noch rechtzeitig für das lang erwartete „Cyberpunk Edgerunners“-Update.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games , https://wutheringwaves.kurogames.com/de/ (Bilder)