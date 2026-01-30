Der nächste Kracher aus China: Rundenbasiertes Wuxia-RPG On the Edge angekündigt

Nachdem chinesische Investoren und große Publisher zunächst jahrelang intensiv auf japanische Fachkräfte gesetzt hatten, sah man spätestens mit Black Myth: Wukong, dass man es auch selbst kann.

Seitdem sprießen interessante und vor allem optisch oft beeindruckende Spiele nur so aus dem Boden. Viele sehen vielversprechend aus, aber müssen nicht zeigen, ob sie ihre Versprechen einhalten können. Einige Stichworte: Loulan, Unending Dawn, The God Slayer, Project: Jinyiwei oder natürlich Tides of Annihilation. Hier reiht sich jetzt auch On the Edge ein.

Das chinesische Studio San San Er Chuan hat das rundenbasierte Wuxia-RPG angekündigt. Rundenbasiert und Wuxia, eine inzwischen auch schon bekannte Mischung, die aber immer noch einen attraktiven Klang hat. On the Edge wird im Universum der gleichnamigen Animation spielen und soll für PCs erscheinen.

Wuxia ist ein Genre der chinesischen Literatur oder chinesischer Filme, in dem Kämpfe von Soldaten, Schwertkämpfern und anderen sowie historische oder pseudohistorische Schauplätze im Vordergrund stehen und oft um fantastische Elemente ergänzt werden.

Es gibt noch keinen Termin, aber wir wissen schon mal, dass die Macher auf die Unreal Engine 5 setzen. Es gibt einen neuen Protagonisten und eine neue Story, das Spiel soll aber starke Verbindungen zu den Charakteren der Animation haben und den Kern und die Ästhetik von „Wuxia“ beibehalten.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: On the Edge, San San Er Chuan