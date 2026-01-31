Das Action-RPG Genigods: Nezha mischt „God of War“-Elemente mit chinesischer Mythologie

Das chinesische Studio Genigods Lab hat mit Genigods: Nezha ein Singleplayer-Action-RPG auf Basis der chinesischen Schöpfungsmythologie vorgestellt. Der Titel ist dabei noch in einer frühen Entwicklungsphase und soll 2028 für PlayStation 5 sowie PCs (Steam, Epic Games Store) erscheinen.

Pangu, der Gott der Schöpfung, fiel in einen ewigen Schlaf und stürzte das Reich ins völlige Chaos: Zehn Sonnen versengen das Land und verwandeln es in eine blutrote Wüste. Die Götter führen derweil endlose Kriege, die nicht nur den Himmel zerreißen, denn auch aus den Tiefen steigen fürchterliche Monster empor.

In der Rolle des Spirit Pearl, der ersten von der Göttin Nuwa erschaffenen Lebensform, werden die SpielerInnen als Nezha wiedergeboren, um sich den kämpfenden Göttern entgegenzusetzen. Das Kampfsystem kombiniert Boden- und Luftkämpfe mit Nezhas Feuerspeer und den Wind-Feuerrädern.

Dazu lassen sich göttliche Kräfte der „Heiligen Wasser“ aktivieren, während Relic-Fusion mythische Artefakte zu neuen Fähigkeiten verbindet. Inspiriert von Bruce Lees „Be Water“-Philosophie setzt das Spiel auf fließende, reaktive Kampfmechaniken im Stil des Jeet Kune Do – parieren, kontern und im richtigen Moment mit Wucht zuschlagen.

Genigods: Nezha reiht sich ein in eine ganze Serie von kommenden, vor allem optisch ansprechenden Spielen, darunter Loulan, Unending Dawn, The God Slayer, Project: Jinyiwei oder natürlich Tides of Annihilation. Erst in dieser Woche wurde auch das rundenbasierte Wuxia-RPG On the Edge angekündigt.

Genigods: Nezha entsteht (wie viele der genannten Spiele) in Unreal Engine 5 und verspricht ein episches „Chinese-style“-Actionerlebnis, bei dem SpielerInnen nicht nur Zeugen der Mythologie sind – sondern selbst Teil von ihr werden können.

