Grand Theft Auto VI soll zum Launch auf physische Version verzichten – aus gutem Grund

Es wäre mit großer Sicherheit der größte Launch des Jahres – sofern Grand Theft Auto VI tatsächlich wie geplant erscheint. Nach mehreren Verschiebungen peilt Rockstar Games aktuell den 19. November 2026 an. Ein neuer „Leak“ sorgt nun jedoch für Diskussionen: Demnach könnte GTA 6 zum Start nur digital erscheinen, während die physische Version deutlich später folgt.

Was der Leak behauptet

Laut einem Bericht der polnischen Seite PPE, der sich auf den „Insider“ Graczdari beruft, gebe es bei Take-Two Interactive aktuell keine festen Pläne für eine physische Version zum Launch. Die Disc-Fassung sei zwar nicht gestrichen, könnte aber erst Wochen oder sogar Monate später erscheinen – im Extremfall erst 2027. Begründet wird das mit dem Wunsch, Leaks und Spoiler zu verhindern.

Graczdari hat zuvor korrekt Informationen über das Erscheinungsdatum der physischen Version von Oblivion: Remastered, die „Switch 2“-Portierung von Sonic Racing: CrossWorlds und den PS5-Port vom Microsoft Flight Simulator veröffentlicht.

Rockstar hat in der Vergangenheit mehrfach mit Leaks zu kämpfen gehabt: 2022 tauchte umfangreiches „GTA 6“-Entwicklungsmaterial auf, 2023 wurde der erste Trailer vorab veröffentlicht, und auch andere Rockstar-Veröffentlichungen waren frühzeitig im Umlauf.

Da physische Kopien oft vor Veröffentlichung bei Händlern landen und dann eventuell gestreamt werden, wäre ein späterer Disc-Start zumindest irgendwo nachvollziehbar. Mutmaßlich handelt es sich um den größten Launch des Jahres – oder des Jahrzehnts? In jedem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass in irgendeinem Lager ein umtriebiger GTA-Fan arbeitet, nicht von der Hand zu weisen.

Vorsicht bei der Einordnung

So brisant der Bericht ist: Bestätigt ist nichts. Selbst die Quelle spricht von widersprüchlichen Informationen – von „ein paar Wochen später“ bis „erst 2027“ ist alles dabei. Klar ist nur: Rockstar und Take-Two dürften extrem sensibel mit GTA 6 umgehen. Der Leaker behauptet, dass wir Mitte Februar weitere Informationen erhalten werden.

Unterm Strich bleibt es ein heißes Gerücht, das man mit Vorsicht genießen sollte. Ob GTA 6 wirklich zuerst nur digital erscheint, wissen wir wohl frühestens in den kommenden Monaten. Was ist eure Meinung dazu? Könntet ihr euch dieses Modell vorstellen?

