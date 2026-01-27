Grand Theft Auto VI soll zum Launch auf physische Version verzichten – aus gutem Grund

Es wäre mit großer Sicherheit der größte Launch des Jahres – sofern Grand Theft Auto VI tatsächlich wie geplant erscheint. Nach mehreren Verschiebungen peilt Rockstar Games aktuell den 19. November 2026 an. Ein neuer „Leak“ sorgt nun jedoch für Diskussionen: Demnach könnte GTA 6 zum Start nur digital erscheinen, während die physische Version deutlich später folgt.
Was der Leak behauptet
Laut einem Bericht der polnischen Seite PPE, der sich auf den „Insider“ Graczdari beruft, gebe es bei Take-Two Interactive aktuell keine festen Pläne für eine physische Version zum Launch. Die Disc-Fassung sei zwar nicht gestrichen, könnte aber erst Wochen oder sogar Monate später erscheinen – im Extremfall erst 2027. Begründet wird das mit dem Wunsch, Leaks und Spoiler zu verhindern.
Graczdari hat zuvor korrekt Informationen über das Erscheinungsdatum der physischen Version von Oblivion: Remastered, die „Switch 2“-Portierung von Sonic Racing: CrossWorlds und den PS5-Port vom Microsoft Flight Simulator veröffentlicht.
Rockstar hat in der Vergangenheit mehrfach mit Leaks zu kämpfen gehabt: 2022 tauchte umfangreiches „GTA 6“-Entwicklungsmaterial auf, 2023 wurde der erste Trailer vorab veröffentlicht, und auch andere Rockstar-Veröffentlichungen waren frühzeitig im Umlauf.
Da physische Kopien oft vor Veröffentlichung bei Händlern landen und dann eventuell gestreamt werden, wäre ein späterer Disc-Start zumindest irgendwo nachvollziehbar. Mutmaßlich handelt es sich um den größten Launch des Jahres – oder des Jahrzehnts? In jedem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass in irgendeinem Lager ein umtriebiger GTA-Fan arbeitet, nicht von der Hand zu weisen.
Vorsicht bei der Einordnung
So brisant der Bericht ist: Bestätigt ist nichts. Selbst die Quelle spricht von widersprüchlichen Informationen – von „ein paar Wochen später“ bis „erst 2027“ ist alles dabei. Klar ist nur: Rockstar und Take-Two dürften extrem sensibel mit GTA 6 umgehen. Der Leaker behauptet, dass wir Mitte Februar weitere Informationen erhalten werden.
Unterm Strich bleibt es ein heißes Gerücht, das man mit Vorsicht genießen sollte. Ob GTA 6 wirklich zuerst nur digital erscheint, wissen wir wohl frühestens in den kommenden Monaten. Was ist eure Meinung dazu? Könntet ihr euch dieses Modell vorstellen?
via VGC, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games
9 Kommentare
Ich hätte es mir ohnehin Digital gekauft. Allein schon wegen GTA Online, weil das so ein Ding ist, für dass das Spiel über Jahre hinweg immer wieder Mal gestartet wird.
Zudem kaufe ich meine Playstation Spiele, anders als für die Nintendo Switch, eh nur noch Digital. Wobei ich gestehen muss, das ich es ein kleines bisschen bereue, mir Mario Kart World auf einer Cartridge gekauft zu haben, aus den oben genannten Gründen
Aber etwas überraschen würde mich dieser Schritt schon. Für den maximalen Erfolg zum Start halte ich eine Physische Version immer noch für nicht unwichtig. Den meisten wird es wahrscheinlich egal sein, aber es gibt bestimmt einige, die deshalb mit dem Kauf warten werden.
Ne, besser sie machen es wie SE, wo sie FF7R einfach ne Woche vorher verschickt haben
Ich finde die Idee überhaupt nicht verkehrt, nur hatte ich das so mit Nintendo im Kopf, weil gefühlt alle großen Titel von denen ja geleakt (und teils sogar emuliert) wurden, Tage bis Wochen vor release.
Aber wenn es wirklich so kommen sollte, können wir mit einer Serverüberlastung auf komplett allen Plattformen, auf denen es erscheint, rechnen, eben wie wir es schon bei Silksong erlebt haben.
Bei FF7R kam aber auch der Corona Lockdown hinzu. Kumpel von mir hats auch knapp 2 Wochen vorher von Amazon bekommen während ich den Timer von meiner digitalen Version angestarrt hab
Das stimmt natürlich. Aber, wenn man kein Problem damit hat die physische Version Monate später rauszubringen, sollte es auch kein Problem sein, die eine Woche (oder von mir aus auch zwei) später bereitzustellen. Wartezeit wäre erheblich humaner und man würde genauso wenig vorzeitige Spoiler riskieren. Also Wege gibts ja schon, wenns wirklich nur um Spoiler gehen würde, ohne das so extrem ausarten zu lassen. Es klingt für mich einfach nach typischer PR Ausrede. Oberflächlich machts sinn, was man sagt aber bei genauerer Betrachtung stimmt da einfach irgendwas nicht.
Am Ende bleibts aber immer noch Take Two, weshalb man ohnehin immer skeptisch sein darf xD
Mit den Review Codes sagst du auch was gutes. Wenns denen wirklich um Spoiler geht, dürften die Reviewer auch keine Codes vorab bekommen. Schauen wir mal ob das zutreffen wird. Allerdings ist das bei den Review Codes natürlich auch nochmal etwas anderes, da sie ja vertraglich eigentlich gebunden sind und dafür verklagt werden könnten, wenn die dagegen verstoßen. Zumindest soweit ich weiß bzw. das Ganze verstanden hab bisher. Aber mal abwarten dann, wies in Sachen Reviews dann aussehen wird, sobald das Spiel irgendwann mal rauskommt. Das dauert ja noch bissel, nachdem man wichtige Leute rausgeschmissen hat, wodurch das Ganze in Stocken kam... Bin grad sogar überrascht, dass der aktuelle Termin noch in diesem Jahr liegt. Dachte 2027 war bereits offiziell^^
Weil das ja immer so gut funktioniert : D
Selbst wenn da eben nicht intern ne Kopie mal irgendwie die heiligen Hallen verlässt hast du über so eine massive Auflage doch gar keine volle Kontrolle. Es ist verboten für Händler, den Street-Day zu brechen sofern der Hersteller nicht ausdrücklich grünes Licht dafür gibt. Dies kann für große Ketten auch hart sanktioniert werden, wenn man sich dabei erwischen lässt (Media/Saturn haben ihre Lektion damals gelernt denke ich). Aber du kannst unmöglich jeden kleinen Händler kontrollieren, der so ein Spiel gerne mal 1-2 Wochen vorher verschickt. Das erleben wir doch selbst hier im Forum, wenn DarkJoker meistens über ne Woche vor allen anderen hier was zockt.
Ob die Taktik am Ende aufgeht sei dahingestellt und ob da noch mehr Kalkül hinter steckt, nochmal doppelt bei den Sammlern abzugreifen sei mal dahin gestellt. Auf eine Disc würdest du das Spiel vermutlich eh nicht bekommen also hast du im schlimmsten Falle wieder so ein Szenario wie bei Stalker 2, wo nur ein Teil der Daten auf der Scheibe ist. So ein Release ist höchstwahrscheinlich auf Disc dann nur machbar, wenn 2 Datenträger benutzt werden. Bereits die Next-Gen Version (mittlerweile ja die Current Gen Version) von GTA V ist über 100 Gigabyte groß.
Der größte Vorteil den so ein Release auf digitalen Plattformen hat liegt doch beim Publisher, allen voran aber bei Sony. Die volle Preiskontrolle zu haben und Sony untersagt bereits sei Jahren, dass Spiele-Codes außerhalb des PS-Stores verkauft werden dürfen. Dass man sich hier vor Leaks schützen möchte ist ein praktischer Grund von vielen, der für einen digitalen Release zum Launch sprechen würde.
Ich denke auch, es werden einfach keine Review-Codes vorab verschickt. GTA VI wird eines der wenigen Spiele sein, die immum gegen diese ungeschriebene Regel sein dürften, Spielen nicht zu trauen, die vorab keine Review-Codes erhalten.