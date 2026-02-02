Pokémon-Event wird kurzfristig abgesagt, weil der Veranstaltungsort kontrovers ist

In Japan wurde kürzlich ein geplantes Event zum Pokémon-Sammelkartenspiel angekündigt – und kurz darauf wieder gestrichen. Der Grund dafür liegt weniger im Spiel selbst, sondern im Austragungsort, der international hochumstritten ist.

Kontroverse um den Veranstaltungsort

Das Event sollte am Yasukuni-Schrein in Tokio stattfinden. Der Schrein ehrt ungefähr 2,5 Millionen japanische Kriegstote aus mehreren Konflikten, darunter auch 1.000 verurteilte Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg. Gerade in China und anderen asiatischen Ländern gilt der Ort seit Jahren als Symbol für nicht aufgearbeitete Kriegsvergangenheit.

Nach Bekanntwerden der Veranstaltung folgte umgehend Kritik, vor allem aus China. Staatliche Medien warfen dem Veranstalter vor, Geschichte zu ignorieren und die Gefühle der chinesischen Bevölkerung zu verletzen. Besonders scharf fiel die Kritik aus, weil sich das Event an Kinder und Familien richtete. In Kommentaren war von mangelnder gesellschaftlicher Verantwortung die Rede.

Stellungnahme von The Pokémon Company

The Pokémon Company reagierte am Freitag mit einer offiziellen Entschuldigung. Das Unternehmen erklärte, das Event sei von einem zertifizierten Drittanbieter organisiert und aufgrund mangelnder Prüfung fälschlich über die offizielle Website beworben worden.

„Nachdem der Vorfall entdeckt wurde, wurde die Veranstaltung umgehend abgesagt“, hieß es. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die verschiedenen Reaktionen und Meinungen, die durch diese Veröffentlichung ausgelöst wurden.“ Zudem kündigte das Unternehmen an, interne Prüfprozesse künftig zu verschärfen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.

Der Vorfall fällt in eine Phase angespannter Beziehungen zwischen Japan und China. Zuletzt sorgten Aussagen der neuen japanischen Premierministerin Sanae Takaichi zur Taiwan-Frage für diplomatische Spannungen. In der Folge rieten beide Regierungen ihren Bürgern zeitweise von Reisen ins jeweilige Nachbarland ab.

Das abgesagte Pokémon-Sammelkartenspiel zeigt, wie sensibel kulturelle und historische Kontexte sind – insbesondere bei globalen Marken wie Pokémon.

via BBC, Bildmaterial: PokéPark Kanto, The Pokémon Company, Universal Studios Japan