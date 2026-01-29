Für Konsolen nur in Japan: Das neue „Utawarerumono“ erscheint im Westen im Mai für PCs

Die Legende von Utawarerumono erreicht ihren nächsten Höhepunkt. Als erneut ein Schatten über Yamato fällt, brechen Oshtor und seine Freunde zu einem neuen Abenteuer auf – und irgendwo, in weißen Nebeln, neigt sich ein langer Schlaf seinem Ende zu.

Aquaplus hat angekündigt, dass Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (in Japan als Utawarerumono: Shiro e no Michishirube bekannt) am 28. Mai in Japan für PlayStation 5 und Switch 2, sowie weltweit für PCs via Steam erscheinen wird. Warum die Konsolenversionen im Westen nicht stattfinden, ist unklar. Möglicherweise springt aber auch später ein anderer Publisher ein.

Die PC-Version wird von DMM Games und Shiravune veröffentlicht und bietet Untertitel in Englisch, Japanisch und Chinesisch, während die Konsolenversionen ausschließlich japanische Sprachausgabe enthalten. Dabei wird das Spiel voraussichtlich zum Vollpreis auf den Markt kommen.

Für die Nintendo Switch 2 gibt es gleich zwei Spiele auf einmal: Ein Port von Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten erscheint am selben Tag und wird im Bundle veröffentlicht, allerdings nur auf Game-Key-Card. Eine Limited Edition zum Preis von 14.080 Yen wird ebenfalls für PS5 und Switch 2 erhältlich sein. Sie enthält eine exklusive Box, eine Acrylplatte, eine originale Drama-CD sowie ein Artbook.

Der neue Trailer:

Das Eröffnungsvideo:

via Gematsu, Bildmaterial: Utawarerumono: Shiro e no Michishirube, Aquaplus