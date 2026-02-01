Neuerscheinungen im Februar: Ein Hammer-Monat mit Dragon Quest, Yakuza, Tales of und mehr

Wir starten in den Februar und damit in einen Monat, der reichhaltiger und bunter an Neuerscheinungen kaum sein könnte. Ein proppenvoller Monat unter anderem mit Mario Tennis Fever, Nioh 3 und Resident Evil Requiem.
Highlights gibt es auch an der Front der Neuauflagen: Dragon Quest VII Reimagined, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Tales of Berseria Remastered oder Ys X: Proud Nordics dürften einige Fans (nochmal) interessieren.
Avowed findet den Weg auf die PS5 und Nintendo bringt den Virtual Boy für Nintendo Switch an den Start, unter anderem mit zwei bisher nie veröffentlichten Spielen. Mit Romeo is a Dead Man gibt es ein neues Spiel von Suda51.
Ein wirklich spannender Monat, der mit Resident Evil Requiem einen hoffentlich gebührenden Abschluss findet. Welche Spiele gehören denn in euren Warenkorb in diesem Monat?
Unsere Auswahl:
- Starsand Island (Xbox, PS5, PC): 1. Februar (Nur Download)
- Lovish (Multi): 5. Februar (Nur Download)
- Dragon Quest VII Reimagined (Multi): 5. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Clock Tower Rewind (PS5, Switch): 5. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Nioh 3 (Multi): 6. Februar (bei Amazon bestellen*)
- My Hero Academia: All’s Justice (Multi): 6. Februar (Nur Download)
- Romeo is a Dead Man (Multi): 11. Februar (Nur Download)
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Multi): 12. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Mario Tennis Fever (Switch 2): 12. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Joy-Con 2 (hellviolett/hellgrün): 12. Februar (bei Amazon bestellen*)
- High on Life 2 (Xbox, PC, PS5): 13. Februar (bei Amazon bestellen*)
- REANIMAL (Multi): 13. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Rune Factory: Guardians of Azuma (PS5, Xbox): 13. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Calamity Angels (Multi): 17. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Virtual Boy (Switch 2): 17. Februar (im Nintendo Store*)
- Avowed (PS5): 17. Februar (Nur Download)
- Under the Island (Multi): 18. Februar (Nur Download)
- WiZmans World Re;Try (Switch, PS5): 19. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Ys X: Proud Nordics (PS5, Switch, PC): 20. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Death Howl (PS5, Switch): 20. Februar (bei Amazon bestellen*)
- BlazBlue Entropy Effect X (PS5, Switch): 20. Februar (bei Amazon bestellen*)
- UFO 50 (Switch): 20. Februar (bei Amazon bestellen*)
- The Disney Afternoon Collection (Multi): 26. Februar (bei Amazon bestellen*)
- No Sleep For Kaname Date (PS5, Xbox): 26. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Path of Mystery (Switch): 26. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Resident Evil Requiem (Multi): 27. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Resident Evil Generation Pack (Switch 2): 27. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Resident Evil – Switch 2 Pro Controller: 27. Februar (bei Amazon bestellen*)
- Tales of Berseria Remastered (Multi): 27. Februar (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive
14 Kommentare
Auf meiner Einkaufsliste stehen:
- Dragon Quest VII Reimagined (PS5)
- WiZmans World Re;Try (PS5)
Ys X: Proud Nordics habe ich mal auf die Merkliste gesetzt. Das würde ich eh nicht so bald spielen, da ich erst kürzlich die Vanilla-Version auf der PS5 2mal komplett durchgespielt habe.
Bin am überlegen mir Ende des Monats Maid Cafe on Electric Street zuzulegen Auf Steam isses ja Region locked (warum auch immer), kommt aber am 26.02. retail für die Switch. Hab da irgendwie Bock drauf.
Ausnahmsweise trotz vieler interessanter Titel diesmal für mich kein Day One Kauf dabei. JA selbst Yakuza 3 Kiwami habe ich diesmal nicht vor zu release zu kaufen. Was jetzt nicht daran liegt dass das Spiel mir nicht gefallen würde sondern ich bin einfach nicht in Yakuza Stimmung gerade. Hinzu kommt das ich durch Pirate Yakuza nochmal gemerkt habe das mir das Echtzeit Kampfsystem der Reihe mittlerweile gar nicht mehr so viel spaß macht und ich das Rundenbasierte 100mal besser finde (Verrückt oder? Normalerweise ist es bei mir andersherum ). Außerdem das Yakuza 3 mit Teil 4 die schwächste Story in der Reihe hat hilft auch nicht.
Ys 10 werde ich aus Prinzip ignorieren da ich so ein Müll nicht mitmache und ich hoffe echt das sie damit auf die schnauze fallen. Wenn nicht hat die Ys Reihe halt ein Käufer verloren da ich dann immer warten werde ob nicht doch noch eine Abzocke Edition erscheint.
Bei Tales of Berseria sehe ich es zwar nicht ganz so eng (hier geht es eher in Richtung Galgenhumor), aber da ich sowohl die Ps4 als auch die PC Version dafür besitze sehe ich wenig sinn daran mir das hier zu kaufen.
Ansonsten Spiele wie Nioh 3, Avowed, Romeo is Deadman und Resi 9 (hier ist die Wahrscheinlichkeit sogar groß das ich es von einem Kumpel ausleihen kann) irgendwann im Sale wenn ich mal Lust drauf habe.
@Zenobia
Uh, danke für die Erinnerung an Maid Cafe on Electric Street. Das fand ich damals auch interessant, als es von einigen nach Steam Next Fest 2024 gefeatured wurde. Schön zu lesen, dass man so auch an eine Version für Switch kommen kann 😅
Seltsam dass es auf Steam Region Locked ist.. gerade mal nachgeschaut..
DQ7 Deluxe Edition ist schon lange vorbestellt und die Demo hat das Feuer nur stärker gemacht Ich bin Feuer und Flamme 🔥🔥🔥👆👆👆
Die Disney Collection wird durch Goofy und Max mit an Bord ein Pflicht kauf.