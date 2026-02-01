Neuerscheinungen im Februar: Ein Hammer-Monat mit Dragon Quest, Yakuza, Tales of und mehr

Wir starten in den Februar und damit in einen Monat, der reichhaltiger und bunter an Neuerscheinungen kaum sein könnte. Ein proppenvoller Monat unter anderem mit Mario Tennis Fever, Nioh 3 und Resident Evil Requiem.

Highlights gibt es auch an der Front der Neuauflagen: Dragon Quest VII Reimagined, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Tales of Berseria Remastered oder Ys X: Proud Nordics dürften einige Fans (nochmal) interessieren.

Avowed findet den Weg auf die PS5 und Nintendo bringt den Virtual Boy für Nintendo Switch an den Start, unter anderem mit zwei bisher nie veröffentlichten Spielen. Mit Romeo is a Dead Man gibt es ein neues Spiel von Suda51.

Ein wirklich spannender Monat, der mit Resident Evil Requiem einen hoffentlich gebührenden Abschluss findet. Welche Spiele gehören denn in euren Warenkorb in diesem Monat?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive