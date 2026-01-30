Cloud und Co. als echter Modellbausatz: Ihr könnt eure Figuren bald selbst basteln

Vor einigen Wochen hat Square Enix eine neue Figurenserie ins Leben gerufen – endlich mal wieder, werdet ihr sagen. Die neuen „Structure Arts“ sind allerdings wirklich außergewöhnlich: Es handelt sich um Modellbausätze.

Auf den ersten Promo-Fotos zu den beiden Figuren von Cloud und Sephiroth wird das gar nicht so richtig deutlich. Da ähneln die fertigen Figuren mit ihren Gelenken den „Bring Arts“ von Cloud und Sephiroth in ihren OG-Designs. Doch jetzt hat Square Enix ein Video zum Modellbausatz veröffentlicht. Und das hat es in sich!

Wir sehen, wie jemand eine solche Cloud-Figur zusammenbaut, allerdings nicht in vollen Zügen. Der Fokus liegt auf dem Sockel, der als Umgebung für die Figur zusätzlich von einem Experten modelliert wird. Die Anfänge des Videos zeigen die Figur. Der Sockel ist nicht Teil des Lieferumfangs der Figuren, die ihr im Square Enix Store schon vorbestellen könnt.

Auf den dortigen Produktseiten lässt sich leider nur erahnen, wie der Modellbausatz in seiner Lieferform aussieht. Die Produktbilder zeigen die Figuren jeweils nur zusammengebaut. Dort findet sich der Hinweis, dass die Modelle ohne Bemalung erscheinen und erst zusammengesetzt werden müssen. Cloud besteht laut Produktseite aus stolzen 107 Teilen.

Sicherlich mal eine spannende Abwechslung zu den bisherigen Figurenserien von Square Enix. Was sagt ihr? Cloud kostet 69,99 Euro und soll im Square Enix Store im Juli 2026 ausgeliefert werden. In Japan erscheint die Figur schon in zwei Wochen. Play-Asia* will Cloud bis Ende Februar in den Westen verschicken.

Das Video:

Bildmaterial: Square Enix