Zwei bisher unveröffentlichte Games gehören zum Line-up des „Virtual Boy“ für Switch

Na, habt ihr das noch im Kalender? Im letzten Jahr kündigte Nintendo überraschend ein Comeback des Virtual Boy an. Der Total-Flop soll im Rahmen von Nintendo Switch Online wieder aufleben. Damals nannte Nintendo mit dem 17. Februar 2026 auch schon den konkreten Termin.

Mal stellte außerdem die Nachbildung des Virtual Boy vor, ebenso wie eine kostengünstige Karton-Variante. Beide Produkte sind bereits exklusiv im Nintendo Store* vorbestellbar. Darüber hinaus blieb man aber weitere Details schuldig. Das ändert sich heute.

Ein neuer Overview-Trailer stellt das Launch-Lineup vor, das aus Galactic Pinball, 3-D Tetris, Teleroboxer, Virtual Boy Wario Land, The Mansion of Innsmouth, Golf, Red Alarm und Rewind besteht.

Das Video stellt euch dann die Handhabung vor und weitere Games, die noch 2026 an den Start gehen sollen. Dazu zählen Mario Clash, Mario’s Tennis, Jack Bros, Space Invaders Virtual Collection, Virtual Bowling, Vertical Force, V-Tetris und die bisher unveröffentlichten Zero Racers und D-HOPPER.

Im Jahresverlauf will man mit „Change Screen Color“ auch noch ein neues Feature implementieren. Zum Spielen der „Virtual Boy“-Games wird neben einem Abo des Erweiterungspasses ein spezielles physisches Zubehör benötigt. Beide Produkte sind bereits exklusiv im Nintendo Store* vorbestellbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo