Bandai Namco hält die Stimmung kurz vor dem Launch des neuen „My Hero Academia“ hoch

My Hero Academia: All’s Justice steht in den Startlöchern. Nach den Previews vor einigen Tagen hält Bandai Namco weiter die Stimmung hoch. Auf das stimmungsreiche Opening-Movie folgen jetzt noch zwei weitere Trailer.

Unten seht ihr den „One Last Smash“-Trailer sowie den brandneuen „Full Roster“-Trailer, der euch, nun ja – das komplette Roster vorstellt. Dafür braucht Bandai Namco dann auch stolze fünf Minuten.

Der „Full Roster“-Trailer stellt euch am Ende auch eure Optionen zum 6. Februar vor, dem Launchtag des Spiels. Ein Vorbestellerbonus erwartet euch ebenso wie eine Deluxe Edition und eine Ultimate Edition. Ein Season-Pass verspricht fünf weitere, spielbare Charaktere.

Entwickelt wird das neue Spiel von Byking, die auch schon für My Hero One’s Justice und den Free-to-play-Ableger Ultra Rumble, aber zuletzt auch für Jujutsu Kaisen: Cursed Clash verantwortlich waren. Erfahrung im Anime-Fighter-Bereich hat man also genug.

Diesmal will man in einem 3D-Arena-Kampfspiel intensive 3-vs-3-Kämpfe „auf den Platz“ bringen. Eingepackt wird das in die „Finale Schlacht“ zwischen den Helden und den Schurken, die in einem filmischen Story-Modus präsentiert werden soll, in dem ihr Deku und viele bekannte Figuren trefft.

Full Roster Trailer:

One Last Smash:

Bildmaterial: My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco, Byking