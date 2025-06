Das war … Kalenderwoche 24/2025

Heute zeigen wir euch den zweiten Teil des Summer Game Fest 2025! Auch Konami hatte noch einen Livestream auf Lager, zudem kennen wir erste Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2. Neben weiteren News und Trailern findet ihr am Schluss auch noch unsere drei neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Beim Summer Game Fest 2025 gab es wieder einmal viel zu sehen. Heute gibt es noch Teil 2 der wichtigsten Inhalte, vor allem der Xbox-Stream ist vertreten. Hier ist die alphabetische Liste:

Mit Konami Press Start zeigte ein weiterer Publisher seine Pläne in einem Livestream. Neu war dabei das Silent Hill Remake, welches bei Bloober Team entsteht. Einblicke gab es jedoch noch nicht. Zunächst steht aber so oder so Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) an, welches mit einem Entwicklervideo einen Auftritt hatte. Zu Edens Zero (PS5, Xbox Series, PC) hatte man eine Demo im Gepäck, zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC) zeigte Konami einen neuen Online-Modus und bei Suikoden STAR LEAP (PC, Mobil) fügte man die PC-Version hinzu.

Sehr starke erste Verkaufszahlen kann Nintendo Switch 2 aufweisen. In den ersten Tagen gingen bereits 3,5 Millionen Konsolen über die Ladentheken, womit man Rekorde brach. Von Publisher-Seite war außerdem Lob für die Game Key Cards zu hören.

Im Gaming-Sommer fehlte bisher Tales of. Bandai Namco will das aber demnächst ändern und ein weiteres Remaster enthüllen. Wetten werden angenommen!

Für den Westen wird es gleich zwei Sammlereditionen für Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) geben. Zudem ist der 19. September auch definitiv als Veröffentlichungstermin bestätigt.

Seit wenigen Tagen ist Stellar Blade (PS5, PC) auch für PCs erhältlich. Verkaufszahlen gibt es zwar noch keine, aber die Spielerzahlen bei Steam sind schon einmal beeindruckend.

Aus dem Nichts hat Nintendo mit Splatoon Raiders (Switch 2) ein Spin-off zum Klecksspaß enthüllt. Ein neuer Exklusivtitel für Switch 2 ist Disgaea 7 Complete, obwohl das in Japan noch ganz anders war. Das kommende Gust-Spiel Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, Switch, PC) hat den Termin erhalten und auf Class of Heroes 3 Remaster (PS5, Switch PC) mussten wir ganz schön lange warten. Kurz vor der Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach (PS5) wurde Sony nochmals grundsätzlich, zu No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch, Switch 2, PC) sahen wir die Spielsysteme und dank einer Demo könnt ihr euch ein genaueres Bild des Anime-Thriller Kumitantei: Old School Slaughter (Switch, PC) machen.

Was das kommende Mystery-Adventure Dark Auction (PS5, Switch, PC) mit Hitler zu tun hat, zeigt ein aktueller Trailer. Weitere drei Charaktere lernten wir aus Shuten Order (Switch, PC) kennen. Das rundenbasierte RPG Quartet (PS4, PS5, Switch, PC) hat seinen Termin erhalten, die lange Entwicklungszeit von Zefyr: A Thief’s Melody (PC) ist endlich beendet, eine richtige Odyssee hat Navinosuke: The Yo-Kai Buster (Switch) hinter sich und Farming mit Drachen verbindet Dragon Shelter (PC) in der aktuellen Demo. Die Angel könnt ihr nächste Woche im Pixel-RPG Sea Fantasy (Switch, PC) neu auch auf Switch auswerfen.

Damit kommen wir noch zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Im Early Access befindet sich schon länger No Rest for the Wicked (PC) (zum Testbericht) von den Moon Studios. Einige Probleme gibt es zwar noch, aber mit einem neuen Update schraubt man aktuell weiter am Projekt. Die kostenlose Story-Erweiterung Sea of Stars: Throes of the Watchmaker (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) liefert zehn Stunden weitere Inhalte für all jene, welchen das Hauptspiel schon gefallen hat. Auf Version 2.0 befindet sich inzwischen Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) (zum Testbericht). Die neuen Charaktere begeistern, es gibt neue Gegenden zu erkunden und ein Tempel will ausgebaut werden.