Der neue Trailer zu No Sleep For Kaname Date führt in die drei Spielmechaniken ein

Spike Chunsoft hat heute einen neuen „System-Trailer“ zu No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files veröffentlicht. Der neue Trailer stellt die drei zentralen Gameplay-Elemente des Spiels vor. Das Spiel soll die bekannten „Investigation“- und „Somnium“-Mechaniken der Reihe beibehalten, wie wir wissen, führt aber mit den „Escape“-Abschnitten ein neues Gameplay-Element ein.

Wie in den Vorgängern durchsuchen Fans im „Investigation“-Teil die Tatorte und befragen Zeugen, während sie in „Somnium“-Teil in die Traumwelten von Verdächtigen und Schlüsselpersonen eintauchen. Im neuen „Escape“-Modus müssen sie zusätzlich Rätsel lösen, um aus verschlossenen Räumen zu entkommen. Durch den Wechsel zwischen diesen drei Segmenten erhalten Fans entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Falls.

In No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files schlüpfen Fans erneut in die Rolle von Kaname Date, dem Protagonisten der Serie, und ermitteln gemeinsam mit der KI-Begleiterin Aiba in einem mysteriösen neuen Fall. Ziel ist es, das Internet-Idol Iris zu retten, die gezwungen wurde, an einem gefährlichen Escape-Spiel teilzunehmen.

Der neue Teil der „Somnium Files“ erscheint am 25. Juli für Nintendo Switch, Switch 2 und PCs via Steam. Spike Chunsoft veröffentlicht den Titel für Nintendo Switch physisch, bei Amazon* könnt ihr bereits vorbestellen. Für Switch 2 erscheint nur eine sogenannte Game Key Card*. Die Version für Nintendo Switch 2 bietet technische Verbesserungen wie kürzere Ladezeiten, eine optimierte Grafikdarstellung und Unterstützung für die Steuerung per Maus.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files, Spike Chunsoft