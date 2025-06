Pokémon-Macher enthüllen „Project Bloom“ beim Xbox Showcase und es wird philosophisch

Alle Jahre wieder entwickelt Game Freak ein Spiel, das nicht „Pokémon“ heißt. Tembo the Badass Elephant, Little Town Hero oder Pocket Card Jockey zum Beispiel. Meistens erscheinen diese Spiele auch für Plattformen neben einer Nintendo-Konsole. Meistens aber sind es kleinere Projekte.

Tatsächlich ist es so, dass Game Freak eben auch nicht zu Nintendo gehört. Ganz im Gegenteil gehört Game Freak neben Nintendo und Creatures ein Teil von The Pokémon Company. Dass Game Freak sein neues Spiel beim Xbox Games Showcase vorstellt, ist auf den ersten Blick trotzdem erstaunlich.

Publisher von Beast of Reincarnation ist Fictions, ein offensichtlich erst 2025 gegründetes Label, welches auch das neu angekündigte LEGO Party vertreibt. Beast of Reincarnation wurde schon vor Jahren als „Project Bloom“ vorgestellt, damals mit Private Division als Publishing-Partner. Offenbar hat man sich umbenannt.

Beast of Reincarnation erscheint jedenfalls 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs über Steam sowie im Microsoft Store. Außerdem wird es direkt zum Launch über den Game Pass verfügbar sein. Der Titel spielt in einem postapokalyptischen Japan, das von Verderbnis verwüstet und von monströsen Bestien heimgesucht wird.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Emma, eine Ausgestoßene, die als „Blighted One“ verflucht ist, sowie ihr treuer Hund Koo. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise durch eine düstere, sich ständig verändernde Welt, in der bedrohliche Wälder plötzlich in der Einöde auftauchen können. Während ihrer Reise vertieft sich die Bindung zwischen Emma und Koo, was zugleich mysteriöse Kräfte in ihnen erweckt. Das Action-RPG soll sich thematisch mit der Frage auseinandersetzt, was es bedeutet, Mensch zu sein.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Game Freak, Fictions