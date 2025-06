Tormented Souls II meldet sich zurück und bietet neue, schockierende Einblicke

2021 erschien Tormented Souls für PS5 und PCs, später auch für weitere Plattformen. Klassischer Survival-Horror, ein Herrenhaus und eine starre Perspektive. Was sollte da schiefgehen? Offenbar nicht viel für Publisher PQube, der schon 2023 eine Fortsetzung angekündigte. Um die war es bis heute ruhig.

Im Rahmen eines Showcases beim Summer Game Fest wurde eine Demo zu Tormented Souls II auf Steam veröffentlicht. Zusätzlich präsentierte man einen frischen Story-Teaser-Trailer mit dem Titel „Sisterhood“.

Das Video bietet nicht nur weitere Einblicke in die Geschichte, sondern enthüllt auch einen völlig neuen Look der Hauptfigur Caroline Walker. Nach den schockierenden Ereignissen im Wildberger Hospital wünscht sich Caroline ein ruhiges Leben mit ihrer Schwester Anna. Doch Anna wird schon bald von düsteren Visionen heimgesucht, deren Inhalte sie in beunruhigenden Zeichnungen festhält – Zeichnungen, die auf mysteriöse Weise zur Realität werden.

Um Anna von ihrem Leid zu befreien, reisen die Schwestern in die abgelegene Stadt Villa Hess in den Bergen Südchiles, wo eine scheinbar friedliche Klinik Heilung verspricht. Was soll schon passieren? Doch hinter den freundlichen Gesichtern des dortigen Personals verbirgt sich eine grausame Wahrheit, und Caroline und Anna geraten erneut in einen Albtraum.

Eine Stunde mit der Demo

Die Demo bietet rund 60 Minuten Spielzeit und beginnt mit der Ankunft der Schwestern in Villa Hess, wo sie auf Empfehlung von Carolines Freundin und Psychiaterin Isabella in einer ehemaligen Klosterklinik unterkommen. Dort werden sie von Schwester Angelica empfangen und in ihre Unterkunft geführt. Nach einer anstrengenden Reise schlafen sie schnell ein – bis Caroline mitten in der Nacht erwacht und feststellt, dass Anna verschwunden ist.

Tormented Souls II erscheint Ende 2025 für Steam, PlayStation 5, Xbox Series, im Epic Games Store und bei GOG. Die physische Edition für PlayStation 5 kann bei Amazon* bereits vorbestellt werden. Die Steam-Demo ist ab sofort verfügbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tormented Souls II, PQube Games, Dual Effect