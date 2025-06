Im Test! Sea of Stars: Throes of the Watchmaker erweitert ein tolles Abenteuer gelungen

Titel Sea of Stars: Throes of the Watchmaker 20. Mai 2025 Sabotage Studio 20. Mai 2025 Sabotage Studio 20. Mai 2025 Sabotage Studio System PS4, PS5 / NSW / Xbox / PC Getestet für PC Entwickler Sabotage Studio Genres RPG Texte

Mit Throes of the Watchmaker ist kürzlich die kostenlose Story-Erweiterung für Sea of Stars erschienen. Wir hatten das Spiel bereits zur Veröffentlichung ausgiebig getestet, hier zu lesen. Nun konnten wir uns davon überzeugen, ob die Erweiterung einen ebenso positiven Eindruck hinterlassen konnte. Schaut uns also wieder einmal über die Schulter, während wir erneut in die Welt von Sea of Stars eintauchen.

Den Wind aus den Segeln genommen

»Eine verspielt-groteske Welt aus Zahnrädern und Zirkusartisten verzaubert euch von neuem.«

Euer neues Abenteuer beginnt mit einem Ärgernis. Nun, eigentlich ist es Keenathans Problem, eines, das ihm ganz schön den Wind aus den Segeln nimmt. Keenathan … nun, er heißt nun nicht mehr, wie er eben heißen sollte. Sein Name wurde ihm aberkannt und nur die Uhrmacherin kann ihm helfen wieder er selbst zu sein.

Quid pro quo, nichts bekommt man ohne Gegenleistung, und so zieht euch die Uhrmacherin mit ihrer Bedingung in ein neues Abenteuer. Denn um zu erhalten, was ihr euch verspricht, müsst ihr den Fluch in ihrem Uhrwerk beseitigen und so macht ihr euch in die Miniaturenwelt auf, um erneut das Böse zu läutern.

Der DLC birgt drei größere Gebiete und einen Enddungeon, gespickt mit jeder Menge Rätsel. Damit ihr nicht direkt alles umhaut, was euch vor die Flinte läuft, werdet ihr bei eurer Ankunft direkt eurer Kräfte beraubt. Geschwächt müsst ihr jetzt in der neuen Welt und ohne den Großteil eurer Crew auskommen. Einzig die Piraten und Handy, der kleine stählerne Roboter, reisen an eurer Seite mit. Letzterer ist nun ein aktives Mitglied eurer Party. Zale, Valere und Handy lernen auf ihrem Abenteuer neue Fähigkeiten und Kombos.

Neue Gebiete und ein neuer Held

Die Areale sind wie schon im Hauptspiel einzigartig und orientieren sich an einer Mischung aus Uhrwerk und einer bizarren Zirkuswelt. Die Rätsel sind nicht zu knifflig und bieten durch ihre abwechslungsreichen Muster eine gewisse Kurzweil. Sie nutzen dieses Mal allerdings nicht die Eigenschaften von Sonne und Mond.

Natürlich darf das Drumherum auch in der Erweiterung nicht fehlen. So dürft ihr im kleinen Rahmen Essenspakete angeln und euch an ein paar Räder-Matches mit neuen Figuren wagen. Auch eine Handvoll neuer Kochrezepte wie Popcorn oder Milchshakes gibt es.

Die Erweiterung krempelt das Kampfsystem nicht wirklich um. Ihr werdet zwar eurer Fähigkeiten beraubt und erhaltet neue Zirkusfähigkeiten, an den Kämpfen wurde allerdings wenig gerüttelt. Immer noch versucht ihr eure Gegner mit dem Zerstören von Schlössern vom Angreifen abzuhalten.

Neu sind jedoch die Mystery Locks. Verdeckte Schlösser, die bei denen ihr erst die Schwachstellen herausfinden müsst. Mit gezieltem Timing reduziert ihr den Schaden feindlicher Angriffe oder erhöht euren eigenen. Die neuen Kombinationsangriffe bzw. allgemein die neuen Kampffertigkeiten im Stil von Clownerie und artistischen Einlagen sind witzig gestaltet und lassen euch gerne mal schmunzeln.

Statt mit Feuerbällen werft ihr nun als Jongleur mit Fackeln oder feuert mit Handy Kanonenkugeln und Torten ab. Neu ist nun das die Kombopunkte auch über den Kampf erhalten bleiben. Wer allerdings mit dem Kampfsystem vorher schon nichts anfangen konnte, wird in der Erweiterung nicht durch neue Mechaniken überrascht.

Neben dem neuen Weltendesign erwarten euch wieder ein paar neue Filmsequenzen und auch musikalisch gibt es nichts zu meckern, der Soundtrack war im Hauptspiel schon schön und kann auch in der Erweiterung überzeugen. Im Zusammenspiel wirkt das Ganze verträumt und grotesk zugleich.

Unterm Strich

Was kann man abschließend sagen? Nun, ich hatte bereits mit dem Hauptspiel viel Spaß gehabt und gleiches kann ich über die rund zehn Stunden der Erweiterung sagen. Eine gute Länge, auch wenn ich gerne mehr hätte. Leider muss das Abenteuer irgendwann zu Ende sein. Handy als neues Partymitglied fügt sich gut in die Gruppe ein. Die Geschichte über die Uhrmacherin bietet eine neue Facette des Charakters und erzählt ein wenig über die Hintergründe des Schlosses. Die neuen Gebiete sind wieder mit viel Liebe zum Detail entwickelt und die Rätsel sind gut in die Welt eingebettet. Das groteske Szenario aus Uhrwerk und Zirkuswelt bietet wieder etwas Eigenes, etwas Frisches und Neues. Es macht Spaß, die kleine Welt zu erkunden, die neuen Gegner zu bekämpfen und die verschiedenen Rätsel und Aufgaben zu lösen. Auch abseits der Geschichte gibt es wieder ein paar Sachen zu entdecken. Optionale Kämpfe sowie Minispiele wie Räder und Angeln bekommen in der Erweiterung wieder ihren Platz. Kurzum: Man bekommt für lau eine schöne kleine Erweiterung zum Hauptspiel. Durch neue Relikte gibt es weitere Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades. Ich hätte gerne noch mehr davon, aber letztlich bleiben mir noch ein paar Aufgaben, die ich erfüllen muss. Also wird sich die Zeit noch ein wenig füllen und wenn ich es beendet habe, bleiben mir noch zwei Plattformen, wo ich nochmal von vorne beginnen kann. Wer mit Sea of Stars bereits seinen Spaß hatte, wird auch mit der Erweiterung seinen Spaß haben.

Story Die Erweiterung beleuchtet den Charakter der Uhrmacherin Meliora näher und wie das Schloss entstanden ist. Gameplay Neue Fertigkeiten für Valere und Zale sowie ein neuer spielbarer Charakter erweitern das Hauptspiel sinnvoll. Neue Räder-Matches und auch das Angelspiel kehren in der Erweiterung zurück. Grafik Eine verspielt-groteske Welt aus Zahnrädern und Zirkusartisten verzaubert euch von neuem. Sound Wie schon im Hauptteil weiß die Musik durch verspielte Stücke zu überzeugen. Der kurze Soundtrack passt wunderbar zu der magisch-bizarren Uhrwerkswelt. Sonstiges Ca. 8–10 Stunden kann euch die Erweiterung beschäftigen. Neben Extra-Kämpfen gibt es auch kleinere Geschicklichkeitsprüfungen wie Tontaubenschießen oder das Springen durch Reifen.

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio