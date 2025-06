Kein Spaß: Der Preis von The Outer Worlds 2 bleibt das beherrschende Thema

Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 zeigten Microsoft und Obsidian Entertainment mit einem humorvollen Trailer und sogar einer eigenen Direct-Präsentation viele neue Eindrücke sowie das Erscheinungsdatum von The Outer Worlds 2.

Die satirische Videospielfortsetzung erscheint am 29. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs über Steam und den Microsoft Store. Das Spiel wird ab dem Erscheinungstag auch über den Game Pass verfügbar sein. Eine Switch-Version wurde bislang nicht angekündigt. Da der erste Teil jedoch umgesetzt wurde, besteht zumindest die Hoffnung, dass eine Umsetzung folgt.

Als Fan habt ihr die Wahl zwischen einer Standardversion für 79,99 Euro und einer Premium-Edition für 99,99 Euro. Da helfen alle Witze nichts: Die 80 Euro für die Standardversion war der Aufhänger in den meisten Newsspalten. Während die Standardversion nur das Spiel beinhaltet, erhaltet ihr mit der Premium-Edition bis zu fünf Tage frühen Zugang, einen DLC-Pass für zwei zukünftige Erweiterungen, das Corporate Appreciation Premium Pack mit weiteren Ingame-Items sowie ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Ein Upgrade von der Standard Edition – oder wenn ihr das Spiel über den Game Pass spielt – zur Premium Edition ist jederzeit für einen Aufpreis möglich. Wenn ihr vor dem Launch für 29,99 Euro auf die Premium-Variante upgradet, erhaltet ihr ebenfalls den früheren Zugang.

Wenn ihr das Spiel einfach nur vorbestellt, erhaltet ihr das Commander Zane Pack. Dieses enthält einen „Commander Zane“-Rüstungs-Skin, einen Helm, eine charakteristische Pistole und einen Dolch sowie einen Earth Directorate Drohnen-Begleiter.

Es geht nach Arcadia

Die Handlung von The Outer Worlds 2 spielt in Arcadia, einer abgeschnittenen Kolonie und Heimat der Sprungantriebs-Technologie, in der Chaos, verrückte Wissenschaft und seltsame Waffen den Alltag beherrschen. Die Kolonie ist von wechselnden Allianzen und drei machthungrigen Fraktionen geprägt. Zudem ist die Region von Raum-Zeit-Rissen geplagt. Es ist lauter, riskanter und unberechenbarer als in der Kolonie Halcyon aus dem ersten Teil.

Als vom Erddirektorium entsandter Agent müsst ihr die Quelle der verheerenden Risse aufdecken. Dabei liegt es bei euch, wie ihr euch in der Kolonie verhaltet. Helft ihr den Charakteren, nutzt ihr diese eher zu eurem eigenen Vorteil aus oder behindert ihr bestimmte Entscheidungen? Mit einem eigenen Charakter und einer neuen Crew beeinflusst ihr durch eure Entscheidungen die Spielwelt und habt viele Freiheiten. Vielleicht lässt sich dadurch ein totaler Zusammenbruch verhindern.

Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Outer Worlds 2, Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment