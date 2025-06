Dieser PS2-Klassiker, einst Finale einer beliebten Serie, könnte bald für PS4 und PS5 erscheinen

Sony könnte das Line-up von „Premium“-Abonnenten bei PlayStation Plus bald um den PS2-Klassiker Legacy of Kain: Defiance erweitern. Der vorläufig letzte Teil der Action-Adventure-Serie von Silicon Knights und Crystal Dynamics könnte dann für PS4 und PS5 spielbar werden.

Grund für diese Annahme ist die Entdeckung einer Altersfreigabe von Legacy of Kain: Defiance in Taiwan für PS4 und PS5. „Defiance“ erschien 2003 für PS2 und Xbox und wurde wenig später auch für PCs veröffentlicht.

Es wäre nicht das erste Mal, dass auf diese Weise eine kommende Veröffentlichung im Abo-Service vorab bekannt würde. MediEvil und TimeSplitters waren auf ähnliche Weise vorab durchgesickert. Gematsu hatte die neuerliche Entdeckung zu Legacy of Kain: Defiance gemacht.

Sony fügt dem Programm regelmäßig neue Klassiker hinzu. Kritiker meinen, vor allem die Anzahl der neuen Klassiker ist zu gering angesichts dessen, dass diese Klassiker eigentlich das Alleinsteinstellungsmerkmal der „Premium“-Abostufe von PlayStation Plus sind.

Anders als um andere klassische Videospielreihen gibt es um Legacy of Kain in letzter Zeit aber mehr Bewegung. Die Marke ging 2022 (mit Tomb Raider und Deus Ex) in den Besitz von Embracer über. Im Dezember erst veröffentlichte Crystal Dynamics die Neuauflage Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. Zuvor landete Legacy of Kain: Blood Omen schon bei PlayStation Plus.

Bildmaterial: Legacy of Kain: Defiance, Crystal Dynamics, Embracer Group via Mobygames