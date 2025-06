Den abgedrehten „Anime-Thriller“ Kumitantei könnt ihr jetzt mit einer Demo ausprobieren

Das indonesische Entwicklerstudio Mango Factory hat zum Steam Next Fest eine neue Demo zu Kumitantei: Old School Slaughter veröffentlicht und zugleich die vollständige Riege der Synchronsprecher des Spiels mit einem neuen Trailer vorgestellt.

Der Danganronpa-inspirierte „Anime-Thriller“ will eine Ode an Retro-Anime und 80er-Popkultur sein. Das Spiel mit Kartenduell-Mechanik wird voraussichtlich im Herbst im Early-Access auf Steam erscheinen. Bereits im vergangenen Jahr konnte Kumitantei durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanzieren.

Kumitantei: Old School Slaughter versetzt Spielende in ein alternatives Japan des Jahres 1986. In einem verfallenen Atombunker erwacht eine Gruppe von sechzehn sogenannten „Absolute Students“ – jede und jeder mit einzigartigen Fähigkeiten – mitten in einem tödlichen Apathie-Experiment unter der Aufsicht eines sadistischen, zweigesichtigen Katers.

In der Rolle von Himari Sanada, einer schüchternen Barista, erkundet man den Bunker, sammelt Hinweise zu grausamen Morden, baut Vertrauen zu den Mitgefangenen auf und nimmt an investigativen Kartenduellen teil, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Das Spiel kombiniert die künstlerischen Inspirationen von Rumiko Takahashi mit dem narrativen Design von Danganronpa und verbindet handgezeichnete Details mit einer verdrehten Horrorgeschichte. Zur Auflockerung gibt es Retro-inspirierte Minispiele.

Die Demo, die ab sofort auf Steam verfügbar ist, enthält das vollständig vertonte Prolog-Kapitel, vier frei konfigurierbare Card-Battle-Gegner sowie das Retro-Minispiel Merlite, das sich spielerisch an Donkey Kong orientiert. Ursprünglich auch für Switch angekündigt und finanziert, geht es zunächst um den Early-Access auf PCs.

Bildmaterial: Kumitantei: Old-School Slaughter, Mango Factory