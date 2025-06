Das brandneue „Suikoden“ erscheint doch noch für eine weitere Plattform

Im März hatte Konami ein brandneues Suikoden angekündigt. Dicker Wermutstropfen für Fans nach den erfolgreichen Remastern: Suikoden STAR LEAP erscheint nur für Mobilgeräte. Alle Bekundungen seitens Konami halfen da nichts.

Heute hatte Konami bei Konami Press Start aber eine Überraschung im Gepäck. Wie man bekannt gibt, erscheint Suikoden STAR LEAP neben Mobilgeräten auch für PCs. Das macht den neuen Ableger natürlich auch nicht zum Konsolenspiel und das „Free to play“-Format bleibt auch erhalten. Aber die PC-Version ist für den ein oder anderen langjährigen Fan vielleicht doch zugänglicher.

Produzent Rui Naito gab schon vor Wochen „Gacha-Entwarnung“ – alle 108 Sterne sollen durch das Spielen der Geschichte erhalten werden können. Außerdem versprach Naito, dass STAR LEAP kanonisch ist und man sich intensiv mit der Suikoden-Historie auseinandergesetzt habe.

Die Geschichte dreht sich um die Rune of Change, eine der legendären 27 True Runes, welche die Welt erschaffen haben sollen. Sie beginnt in einem kleinen Dorf am Ufer eines Sees, das östlich des Scarlet Moon Empire liegt. Optisch setzt Suikoden STAR LEAP auf eine Pixel-Art-Grafik, die den klassischen Stil der Reihe modern interpretieren möchte. Die neue Steam-Seite ist bereits online!

Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril