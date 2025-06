Neues Atelier-Abenteuer: Koei Tecmo und Gust stellen Atelier Resleriana für Konsolen vor

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben bekannt gegeben, dass Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian am 26. September 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen wird.

Etwas verwirrend: Ein PC- und Mobile-Game mit dem Titel „Atelier Resleriana“ wurde im März 2025 eingestellt. Fast gleichzeitig kündigte Koei Tecmo mit Gust einen neuen Konsolenableger an, der im gleichen Universum spielt, und sich nur durch den Untertitel unterscheidet.

Am Ursprung von Atelier Resleriana kommt Koei Tecmo heute auch nicht vorbei, schließlich spielt der Konsolenableger im Universum von Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator. Ein erster Trailer, unterlegt mit Kommentaren der Entwickler, stellt uns Spielmechaniken, Welt und Charaktere vor.

Im Mittelpunkt des Abenteuers stehen die beiden neuen Protagonisten Rias Eidreise, eine Abenteurerin mit Talent für Alchemie, und Slade Clauslyter, ein junger Mann, der Zugänge zu alternativen Dimensionen öffnen kann. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der Ursache für das Verschwinden der Bewohner von Hallfein und wollen zugleich dem Vermächtnis ihrer Angehörigen folgen und ihre Heimat wieder aufbauen.

Ihr trefft auch Charaktere frühere Teile der Serie

Auf ihrer Reise begegnen sie nicht nur neuen Gefährten, sondern auch bekannten Figuren aus früheren Atelier-Titeln, darunter Sophie Neuenmüller, Razeluxe Meitzen, Totori Helmold und Wilbell Voll-Ersleid. Die Handlung ist im Universum von Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator angesiedelt und führt euch auf den Kontinent Lantarna.

Tag- und Nachtwechsel, Wetterbedingungen und die sogenannten „Dimensional Paths“ gehören zu den Features des Spiels. Letztere sind mehrstufige Dungeons und zufällig wechselnder Struktur, in denen ihr Zutaten sammelt und euch Gegnern stellt. Das Kampfsystem kombiniert rundenbasierte Gefechte mit strategischen Elementen. Ein zentrales Spielelement bleibt die Alchemie.

Angesichts der Mobile-Geschichte weist Koei Tecmo darauf hin, dass Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian vollständig offline spielbar sein wird. Das Spiel erscheint mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, Koei Tecmo, Gust