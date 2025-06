Im Test! Zenless Zone Zero – Wo die Wolken die Morgenröte umarmen

Titel Zenless Zone Zero 6. Juni 2025 (Version 2.0) HoYoverse 6. Juni 2025 (Version 2.0) HoYoverse 6. Juni 2025 (Version 2.0) HoYoverse System PS5, Mobile, PC, Xbox Getestet für PC Entwickler HoYoverse Genres Action-RPG Texte

Vertonung

Anfang Juli 2024 erschien mit Zenless Zone Zero ein neues Action-Adventure aus dem Hause HoYoverse, welche zum Beispiel für Genshin Impact und Honkai: Star Rail bekannt sind. Seit der Veröffentlichung hat der Titel bereits zahlreiche Veränderungen und Verbesserungen durchlaufen. Eine Änderung war das Einsparen des sogenannten „TV-Modus“, welcher eine einzigartige Art der Story-Erzählung und Erkundung bot, aber letztendlich nicht so gut bei den Spielenden ankam.

Mit dem Update 2.0, welches knapp einen Monat vor dem ersten Jubiläum erscheint, möchte man nicht nur neue Charaktere und Verbesserungen bringen, sondern Spielenden auch mehr zum Erkunden geben. Wir durften in eine frühe Version des Updates reinschnuppern und möchten euch unsere Eindrücke natürlich nicht vorenthalten.

Auf zur Waifei-Halbinsel!

Eine Sache, mit der Zenless Zone Zero die Spielenden bisher begeistern konnte, sind die Story und die imposanten Zwischensequenzen. Die gut geschriebenen Charaktere können mit stylischen Animationen in tollen Sequenzen beeindrucken. Besonders die vergangenen Updates haben, zum Beispiel mit Triggers Geschichte, auch für feuchte Augen sorgen können.

Ich bin mir sicher: Auch das Update 2.0 wird uns alle fesseln können. Leider wurden sämtliche Story-Inhalte aus der Preview entfernt. Deswegen kann ich nichts dazu sagen, ob dieser Teil des kommenden großen Updates überzeugen kann. Ein langweiliges Story-Update kann ich mir bei Zenless Zone Zero aber gar nicht vorstellen. Schließlich haben bisher eigentlich fast alle Patches überzeugen können.

Deswegen fokussieren wir uns doch auf die Neuerungen und die Aufgaben, welche euch erwarten. Recht früh während der Story von Update 2.0 bekommt ihr die Mission, den Suibian-Tempel wieder aufzubauen. Soweit ich das beurteilen kann, ist dies auch die neue Heimat von Wise und Belle, den beiden spielbaren Proxys. Das Aufbauen wird wohl eine ganze Weile dauern, denn hier klickt ihr euch nicht nur durch Menüs und geht aktiv Missionen an, sondern schickt Bangboo auf die Reise, stellt Materialien her und verkauft Produkte. Dies nimmt aber reale Zeit in Anspruch.

Hier möchte man also Spielenden auf längere Zeit etwas zu erledigen geben. Ich kann mich irgendwie nicht recht entscheiden, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite mag ich es, langfristig beschäftigt zu sein. Auf der anderen bin ich auch gern schnell mit einem Event durch und kann dann den täglichen Fußabdruck des Spieles möglichst gering halten.

Die Materialien, die ihr für den Tempel benötigt, erhaltet ihr durch die automatischen Abenteuer der Bangboo. Ihr könnt aber auch benötigte Sachen in den neuen Forschungsgebieten erhalten. Diese werden durch die Story freigeschaltet und stellen die neue Art des Erkundens dar. Ihr müsst nun Story-Events also nicht mehr über das HDD betreten, sondern geht einfach in die neue Map, erkundet diese und erledigt die gestellten Aufgaben.

Ebenfalls dort zu finden sind Puzzles und zahlreiche Feinde, die von euch erledigt werden müssen. Hier lehnt sich Zenless Zone Zero also beim Thema Erkundung in Richtung Honkai: Star Rail und gibt Spielenden mehr Interaktion als bloßes Auswählen eines Levels für das HDD.

Neue Agentin mit neuer Klasse und Element

Um die neuen Gegenden gut erkunden zu können, gibt es nun eine 3D-Minimap. Auf dieser könnt ihr euch sogar die Kleinlaster anzeigen lassen, wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt. Die 3D-Minimaps gibt es sogar auch für alte Gebiete wie zum Beispiel den Lumina-Platz. Da die neuen Gebiete recht groß sind, gibt es diverse Checkpoints, zwischen denen ihr reisen könnt.

Doch nicht nur spannende neue Orte können erkundet werden, sondern auch neue spielbare Agenten warten auf euch. Der wohl spannendste Charakter ist hierbei Sifu Yixuan. Grund hierfür sind das ihr zugeordnete neue Element Aurumtusche und die neue Klasse Spaltung. Aurumtusche ist ein wenig eine Mischung aus Anomalie und Äther. Je mehr Schaden ihr zufügt, desto mehr Aurumtusche-Anomalie sammeln die Gegner an. Ist die Leiste gefüllt, aktiviert sich der Korrosions-Effekt. Dieser fügt den Gegnern für eine kurze Zeit dauerhaft Äther-Schaden zu. Die neue Klasse Spaltung ist ein Hybrid aus offensiv und defensiv. Spaltung-Agenten können gegnerische Abwehr ignorieren und somit viel Schaden zufügen.

Im Falle von Yixuan wird zum Beispiel von ihr zugefügter Aurumtusche-Schaden als Roh-Schaden gewertet. Je mehr LP sie besitzt, desto höher wird selbiger. Somit ist bei ihr ein Fokus auf LP, Roh-Schaden sowie Krit sehr wichtig. Doch gehen wir nicht zu sehr ins Detail, denn ihre Möglichkeiten sind so schon riesig.

Sie besitzt je nach Situation zwei unterschiedliche Ultimate-Angriffe, kann beim Gedrückthalten der Ausweich-Taste in Zeitlupe den Feind attackieren (unter ebenfalls bestimmten Bedingungen) und haut die Feinde mit effektvollen Angriffen um. Yixuan fühlt sich unfassbar stark an, es sieht cool aus mit ihr zu spielen und beim Erkunden hängt sie sich im Sprint an ihren kleinen schwarzen Vogel um schneller durch das Level zu düsen.

Im Schatten von Yixuan? Blick auf Fufu und Yinhu

Ich muss zugeben, dass mich die Möglichkeiten von Yixuan erst ein wenig überwältigt haben. Sie hat zahlreiche Angriffe, über die man sich erst einmal eine Übersicht verschaffen muss. Doch wenn dies geschehen ist und man ihre Fähigkeiten korrekt nutzt, ist sie wohl, das ist mein sehr subjektiver erster Eindruck, einer der stärksten Charaktere in Zenless Zone Zero. Vielleicht sogar der stärkste Agent bisher überhaupt. Doch dies kann natürlich täuschen und wird sich mit der Zeit zeigen.

Dagegen wirken die beiden weiteren neuen Agenten, Ju Fufu und Pan Yinhu, auf den ersten Blick schon fast ein wenig abgeschlagen. Ju Fufu wird im Update 2.0 in der zweiten Hälfte der Laufzeit als S-Rank-Agent beschwörbar sein und ist nicht nur niedlich, sondern ein richtig guter Charakter der Durchbruch-Klasse. Denn mithilfe ihrer Angriffskugel Hu Wei kann sie nicht nur rotierende Angriffe starten und die Benommenheits-Leiste schnell füllen, sondern durch ihre passive Fähigkeit sogar andere Team-Mitglieder stärken.

Ihr Bonus erhöht den Krit-Schaden anderer Agenten und verstärkt Kettenangriffe sowie Ultimates. Wenn ihr da nun noch eine Astra Yao in die Backline werft, könnte jeder DPS-Charakter von dem Setup stark profitieren. Ich bin bisher nicht so der größte Fan von Durchbruch-Charakteren gewesen, aber durch die zusätzlichen Buffs für andere Agenten könnte Ju Fufu zusätzlich auch als guter Support-Charakter agieren.

Der dritte neue Charakter im Bunde ist der Panda Pan Yinhu. Ich mag an Zenless Zone Zero sehr, dass es hier auch mal andere Arten von spielbaren Figuren gibt als reine Menschen – und da reiht sich nun Yinhu mit ein. Als bulliger Panda reiht sich Yinhu in die Defensiv-Klasse ein. Doch auch er kann andere Agenten unterstützen. Seine passive Fähigkeit gibt nach Nutzung seines verstärkten Spezialangriffs mehr Roh-Schaden. Sprich: Er ist ein guter Support-Charakter für Yixuan.

Eine weitere Fähigkeit lässt die schnelle Hilfe der vorher genutzten Truppenfigur aus. Richtig eingesetzt könnte eine Truppe mit Yixuan, Fufu und Yinhu also für richtig viel Schaden sorgen. HoYoverse hat hier ein starkes Dreier-Gespann auf die Beine gestellt, welches auch mit anderen Charakteren gut funktioniert, aber miteinander zu High-Performance führt. Ach, und weil das noch nicht reicht: Mit seinem Ultimate kann Yinhu das gesamte Team heilen.

Kleine Verbesserungen und neue Kostüme

Neben einer neuen Story, neuen Umgebungen und Agenten, gibt es auch diverse Quality-of-Life-Updates. Eine Verbesserung, welche mir direkt auffiel, ist der nahtlose Wechsel zwischen Maus- und Tastatur-Steuerung und Controller am PC. Bisher musste dies im Menü immer ausgewählt werden, nun erkennt das Spiel direkt die Eingabe und wechselt automatisch das Kontrollschema.

Das ist nun kein Beinbruch gewesen bisher, aber macht das Erlebnis einfach ein wenig flüssiger. Das Navigations-System, mit welchem ihr zwischen den Gebieten wechselt, wurde hübscher gemacht und lässt euch schneller das gewünschte Ziel auswählen. Apropos schneller auswählen: Ein neues Ring-Menü, welches sich auch zum Teil konfigurieren lässt, ermöglicht euch ein besseres Navigieren zum gewünschten Menü.

Im Laufe der Story des Updates 2.0 erhalten die beiden Proxys neue Outfits, welche ihr wahlweise beim Umherlaufen in den Städten anziehen könnt. Doch dabei bleibt es nicht. Ihr könnt zusätzliche Accessoires erhalten um Belle oder Wise noch ein wenig mehr individualisieren zu können. Belle mit glitzernden Katzen-Öhrchen ist schon sehr süß.

Nicht freischaltbar, aber zum Kauf bereitstehen, wird ein zusätzliches Outfit für Yixuan. Dieses steckt die neue Agentin in einen hübschen Bodysuit, der ihre Kurven noch einmal besonders gut betont. Generell muss man an der Stelle mal eben erwähnen, wie detailliert ihr Charakter-Modell eigentlich ist. HoYoverse hat sich hier definitiv nicht lumpen lassen.

Doch nicht nur neue Charaktere erhalten einen Fokus im Update 2.0. Der erste limitierte Charakter, Ellen Joe, bekommt einen ziemlichen Buff mit der neuen Version. Ihre Angriffe wurden überarbeitet und verstärkt, sie hat auch neue Animationen bekommen. Wer die Höhle Null regelmäßig betritt, wird von den Neuerungen nicht völlig überrascht sein. Denn dort konnte sie temporär bereits diverse Verstärkungen erhalten – manche davon sind nun für sie permanent.

Es ist sehr selten zu sehen, dass ein Live-Service-Spiel einen alten Charakter so stark dauerhaft verbessert, obwohl er ja eigentlich noch gut war. Aber da Ellen Joe einer meiner liebsten Agenten im Spiel ist, finde ich diesen Buff absolut großartig. Es werden sicher noch weitere Agenten in Zukunft verstärkt werden – Höhle Null scheint da ein wenig ein Probe-Spielplatz für Verbesserungen zu sein. Apropos: Auch dieser Spielmodus erhält natürlich neue Inhalte.

Ein vielversprechendes Update

Abgesehen von den neuen Charakteren und Gegenden gibt es neue Fähigkeiten für die Proxys! Natürlich sind die beiden Geschwister weiterhin keine Kämpfer, aber immerhin gibt die „Erkennen“-Fähigkeit nun die Möglichkeit, beim Erkunden diverse Aktionen durchzuführen. Ihr könnt diverse Ätherknotenpunkte analysieren und entfernen oder Hindernisse erscheinen oder verschwinden lassen.

Dies bietet ein wenig mehr Interaktion beim Erkunden der Gegenden und reiht sich gut in die Story ein, dass die Proxys ihre in den letzten Updates gewonnenen Fähigkeiten nun auch einzusetzen lernen. Der Äther wird auch an anderer Stelle wichtig: Diverse Gegner können ihre Benommenheits-Leiste nun damit blockieren. Dadurch sinkt diese deutlich langsamer. Mit den richtigen Mitteln ist dies aber auch schnell bereinigt.

2.0 bringt tolle neue Abenteuer

Auch wenn ich die Story des Patches 2.0 von Zenless Zone Zero nicht erleben konnte, so machte mir der Patch Spaß. Der Aufbau des Tempels motiviert zum regelmäßigen Einloggen, die neuen Charaktere sind klasse Erweiterungen der Auswahl an Agenten. Das Erkunden der neuen Gegenden bringt mehr Interaktion in das Erleben der Story und Nebenaufgaben. Mir fällt es schwer, etwas am neuen Update zu finden, was ich wirklich kritisieren könnte, da muss ich ehrlich sein. Wie erwähnt, könnte manche Spielende das Limitieren der täglichen Interaktion mit dem Aufbau des Tempels durch zeitgebundene Aufgaben stören – aber das ist dann auch wirklich eher persönliches Empfinden. Die Zukunft wird zeigen, ob Zenless Zone Zero das aktuelle Momentum beibehalten kann. Es könnte natürlich sein, dass die Story im neuen Patch totaler Mist ist und das ein großer Kritikpunkt sein wird. Aber – wie bereits erwähnt – kann ich mir das kaum vorstellen. Ansonsten steht Spielenden ein tolles neues Abenteuer bevor, welches euch eine Weile beschäftigen kann. Die neuen Charaktere werden begeistern können, sofern man genug Glück oder Geld hat um diese zu erhalten. Denn am Ende des Tages handelt es sich noch immer um ein Gacha-Spiel, wenn es um die neuen Figuren geht. Erhaltet ihr sie nicht, könnt ihr sie wenigstens im Laufe der Story mal ausprobieren.

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo

Dieser Artikel basiert auf einer Preview-Version und kann von den Inhalten der finalen Version abweichen.