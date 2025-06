Solo Leveling nimmt den nächsten Videospiel-Anlauf, diesmal auch für Konsolen

Das als Webnovel gestartete Solo Leveling von Chugong aus Südkorea bekam unlängst einen Anime spendiert, den ihr bei uns bei Crunchyroll verfolgen könnt. Das verhalf Solo Leveling zu immenser Popularität, sodass ein Mobile-Game folgte. Selbiges wurde inzwischen über 15 Millionen Mal heruntergeladen.

Seit Mai 2024 ist Solo Leveling: Arise für Mobilgeräte erhältlich und noch in diesem Jahr soll die Steam-Version endlich an den Start gehen. Beim Xbox Games Showcase kündigte man jetzt Solo Leveling: Arise Overdrive für Xbox und Windows PCs an. Die PC-Version erscheint im Herbst, die Konsolenversion folgt 2026.

Leider konkretisiert man nicht, ob es sich um ein ganz neues Spiel oder ein Update und eine Plattformerweiterung zu Solo Leveling: Arise handelt. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen noch bekannt. Arise Overdrive rückt einen Koop-Modus für vier Spielende in den Fokus.

In unserem Interview im Sommer mit Entwicklungsleiter Seong-Keon Jin lehnte selbiger einen Mehrspielermodus noch ab. „Solo Leveling: Arise ist als Actionspiel konzipiert, das sich auf Einzelspieler konzentriert. Inhalte für Multiplayer spielen in unseren Überlegungen daher keine Rolle“, so Seong-Keon Jin damals.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Solo Leveling: Arise Overdrive, Netmarble, Netmarble Neo