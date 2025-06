Ein japanischer Dungeon-Crawler für PS3 und PSP erscheint nach 15 Jahren im Westen

Nach den Neuauflagen der ersten beiden Teile wird PQube Games auch Class of Heroes 3 Remaster nachliefern, wie wir seit Dezember wissen. Das war besonders erfreulich, denn der dritte Teil wurde seinerzeit nicht lokalisiert. Jetzt gibt es dazu einige neue Details und Einblicke.

Der Dungeon-Crawling-Klassiker feiert sein Comeback (respektive seinen ersten Auftritt) als Remaster am 18. September digital für Steam, Nintendo Switch und PlayStation 5 sowie physisch für Switch und PS5.

Ursprünglich vor über einem Jahrzehnt exklusiv in Japan veröffentlicht, bringt Class of Heroes 3 Remaster nun sein typisches Dungeon-Crawling-Gameplay und seinen unverwechselbaren Stil in erweiterter Form zurück. Es gibt verbesserte Grafik, neue Features und ein weiterentwickeltes Beziehungssystem.

Fans stellen sich erneut der Herausforderung, eine eigene Heldentruppe aus Schülern zusammenzustellen, sich für eine von drei Schulen mit jeweils unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, Outfit und Story zu entscheiden und sich durch labyrinthartige Dungeons voller tödlicher Fallen, aggressiver Monster und reicher Beute zu kämpfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Class of Heroes 3 Remaster, PQube Games, Acquire, Zerodiv