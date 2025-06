Neuer Trailer zu Death Stranding 2 stellt die Kern-Aspekte des neuen Kojima-Games vor

Die Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach steht kurz bevor. Das neueste Werk von Hideo Kojima erscheint am 26. Juni exklusiv für PlayStation 5 und führt die Geschichte des Protagonisten Sam weiter.

In unserem „Angespielt“-Artikel auf Grundlage von etwa 30 (!) Spielstunden konnten wir euch bereits unsere Eindrücke mitteilen und dass die Fortsetzung das Potenzial hat, eines der besten Spiele des Jahres zu werden. Müssen wir noch mehr wissen?

Eigentlich nicht. Aber die PR-Maschinerie will es natürlich trotzdem, dass so kurz vor der Veröffentlichung weitere Trailer erscheinen. Das neueste Video trägt den Titel „Explore. Connect. Survive.“ und ihr findet es unten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions