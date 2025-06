Der zweite Hype-Sommer: Stellar Blade geht erneut durch die Decke

Heute erscheint die lange erwartete PC-Version von Stellar Blade. Nicht nur Fans warten darauf, auch Entwickler Shift Up selbst. Shift Up erwartet, dass die PC-Version noch besser performt als die PS5-Version.

Und es sieht derzeit danach aus, als könnte das wirklich gelingen. Bei Steam stürmt das im April 2024 ursprünglich für PS5 veröffentlichte Spiel gerade die Charts. Bei über 183.000 gleichzeitigen SpielerInnen steht Stellar Blade zur Minute.

Nicht so schlecht für ein Spiel, dass vor über einem Jahr erstmals erschienen ist. Vielleicht haben die neuen Möglichkeiten der PC-Version auch dazu geführt, dass der ein oder andere PS5-Fan noch einmal zugegriffen hat. Nexus Mods führt schon am heutigen Launchday der PC-Version weit über 100 Mods.

Die Zahl der „gleichzeitigen SpielerInnen“ (concurrent player) ist ein Wert, den Steam öffentlich auslesbar gestaltet. SteamDB nutzt die Zahlen für schöne Statistiken, die regelmäßig herangezogen werden, wenn es darum geht, den Hype oder den Misserfolg von Spielen zu verbildlichen.

Die PC-Version von Stellar Blade wartet mit technischen Verbesserungen wie Unterstützung für NVIDIA DLSS 4, DLAA und Reflex sowie AMD FSR 3 auf. Die Entwickler versprechen außerdem ein besonders immersives Erlebnis durch die vollständige Unterstützung des DualSense-Controllers. Für Japan-Fans gibt es eine neue japanische Sprachausgabe. Gleichzeitig gibt es ein Update mit neuen Inhalten auch für PS5-Fans.

Es ist also angerichtet für eine Zukunft von Stellar Blade. Und die ist auch schon ganz konkret in Planung. Shift Up kündigte erst kürzlich an, dass man an einer Fortsetzung zu Stellar Blade arbeitet, die 2027 erscheinen soll.

Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up