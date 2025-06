Die „Shovel Knight“-Schöpfer lassen euch mit Mina the Hollower zu Halloween gruseln

Mit Mina the Hollower könnt ihr Nostalgie in einem modernen Gewand erleben. Das neuste Spiel aus dem Hause Yacht Club Games durfte auch auf dem Summer Game Fest nicht fehlen und wurde mit einem neuen Trailer sowie dem konkreten Veröffentlichungsdatum präsentiert. Der vom Game Boy Color inspirierte Titel erscheint passend zu Halloween am 31. Oktober.

Wer die Maus Mina und ihr schnelles, kampfbetontes Gameplay ausprobieren möchte, kann sich bereits eine Demo über Steam herunterladen. Darin erwarten euch die Eröffnungsphase des Spiels sowie der erste Bosskampf. Das Beste daran: Ihr könnt den in der Demo erzielten Fortschritt in das vollständige Spiel übernehmen, wenn es an Halloween erscheint.

Darüber hinaus wird Mina the Hollower Teil des Steam Next Fest sein. Das Fest läuft bereits und dauert bis zum 16. Juni. In diesem Zeitraum könnt ihr noch weitere Demos eine Woche lang ausprobieren, EntwicklerInnen-Livestreams schauen oder mit EntwicklerInnen chatten.

Spielerisch soll Mina the Hollower eine Mischung aus Klassikern wie Castlevania, Link’s Awakening und – hoppala – Bloodborne sein. Optisch und wohl auch storytechnisch ist man inspiriert vom Gothic-Horror des späten 18. Jahrhunderts. Den makaberen und morbiden Ton von Geschichten wie Dracula, Frankenstein und The Picture of Dorian Gray möchte man einfangen.

Der neue Trailer:

via Gameinformer, Bildmaterial: Mina the Hollower, Yacht Club Games