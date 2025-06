Trails in the Sky 1st Chapter enthüllt Termin und zwei Sammlereditionen für den Westen

Trails in the Sky 1st Chapter wird am 19. September in Japan für PCs, Nintendo Switch und PS5 erscheinen, wie wir seit einiger Zeit wissen. Publisher GungHo Online Entertainment hatte bereits verlautet, dass das Spiel weltweit zeitgleich erscheint. Jetzt haben wir die Bestätigung.

GungHo hat nämlich bekannt gegeben, dass Trails in the Sky 1st Chapter am 19. September 2025 auch im Westen digital und physisch für PS5 und Nintendo Switch erscheint. Die Steam-Version ist natürlich digital-only. Außerdem enthüllte man zwei Sammlereditionen.

Neben einer Steelbook Edition mit einigen zusätzlichen, kosmetischen DLC gibt es auch die „The Bracer Edition“ für einen allerdings stolzen Preis von 179,99 US-Dollar. Sie bietet alle Inhalte der Steelbook Edition und zusätzlich eine Music Box, ein Artbook, ein „Bracer Guild“-Notizbuch, einen Soundtrack und mehr.

Während die Steelbook Edition zum Launch am 19. September bereitstehen soll, erscheint „The Bracer Edition“ erst im November oder Dezember. Das Spiel und die Steelbook-Inhalte werden allerdings zum Launch verschickt. Erfreulich: Die „The Bracer Edition“ gibt es in Nordamerika bei Limited Run Games, aber in Europa bringt Distributionspartner Clear River Games die Collector’s Edition „zu großen Händlern“.

Das Remake soll nicht nur neuen Spielern einen leicht zugänglichen Einstiegspunkt bieten, sondern auch langjährige Fans zurückholen, die sich von der Serie entfernt haben. Die Serie ist über die Jahre sehr umfangreich und komplex geworden. Der Serienerstling gehört aber heute noch zu den beliebtesten Games. Trails-Fans dürfen auf die erste deutsche Lokalisierung des Klassikers gespannt sein. Dazu gibt es englische und japanische Sprachausgabe.

