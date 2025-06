Überraschung für „Edens Zero“-Fans: Das Spiel zum Manga könnt ihr heute schon ausprobieren

Nach langer Entwicklung, die offenbar von der ein oder anderen Hürde gekennzeichnet war, steht Edens Zero jetzt unmittelbar vor seiner Veröffentlichung. Am 15. Juli erscheint das Action-RPG für PS5, Xbox Series und PCs.

Daran erinnerte Konami heute bei Konami Press Start mit einem neuen Trailer – und man hatte auch eine Überraschung im Gepäck. So wird für alle genannten Plattformen noch heute eine spielbare Demo verfügbar sein. Der Speicherstand kann dann in die Vollversion übertragen werden. Eine physische Day One Edition für PS5 und Xbox könnt ihr bei Amazon* vorbestellen.

Edens Zero basiert auf dem beliebten Manga von Hiro Mashima. In der Videospiel-Adaption erleben Fans die Schlüsselmomente der Originalgeschichte und nutzen die „Ether Gear“-Fähigkeiten der Charaktere im Kampf.

„Shiki lebt im Traumkönigreich Granbell, das von Maschinen umringt ist, und trifft auf die ersten Besucher des Planeten seit 100 Jahren, Streamerin Rebecca und ihre blaue Katze Happy. Diese neue Gruppe von Freunden begibt sich nun auf ein Abenteuer, um die planetengroße ‚Mutter‘ zu finden“, führt Konami ein.

Neben den Kämpfen bietet das Spiel auch einige Ablenkungen auf dem interstellaren Kriegsschiff Edens Zero, das als Basis von Shiki und seinen Freunden dient. Dort können Fans verschiedene Minispiele genießen, sich massieren lassen, Mahlzeiten zubereiten oder die Einrichtung des Schiffs verbessern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Edens Zero, Konami