„Publisher danken Nintendo“ für Game Key Cards, berichtet ein Insider

Die Nachteile der Game Key Cards für Fans sind bekannt. Trotzdem setzen fast alle Third-Party-Publisher auf diese leeren Cartridges, die lediglich einen „Schlüssel“ zum Download des Spiels geladen haben. So ist es auch wenig überraschend, dass die Stimmungslage bei Publishern anders ist als bei Fans.

Dazu gibt es jetzt auch einige Einblicke. In einem Interview mit Bloomberg gab Naoko Kino von der Beratungsagentur Kyos Co. einen Einblick in die Sichtweise der Publisher und Entwickler. Laut Kino mögen Gamer zwar nicht gerade begeistert von Game Key Cards sein, aber die Publisher begrüßen diesen Schritt.

Teurere Spiele wie Mario Kart World und Cartridges, die nur einen Schlüssel zum Download eines Spiels beinhalten, machen einige Fans sicherlich nicht glücklich. Aber „Software-Publisher danken Nintendo angesichts steigender Kosten für die Entwicklung von Spielen“, wird Kino zitiert.

Dass es auch Publisher und Entwickler gibt, die eine neue Balance finden, beweist Marvelous. Story of Seasons: Grand Bazaar* und Rune Factory: Guardians of Azuma* erhalten physische „Nintendo Switch 2 Editionen“ und Daemon X Machina: Titan Scion* ebenfalls eine „traditionelle“ physische Veröffentlichung mit Spieldaten auf der Cartridge. Darüber sprach Marvelous USA CEO Ken Berry kürzlich.

