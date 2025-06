Das ambitionierte The Blood of Dawnwalker von Bandai Namco zeigt erstes Gameplay

Im Rahmen des diesjährigen Xbox Games Showcase haben Rebel Wolves und Bandai Namco neue Einblicke zu The Blood of Dawnwalker präsentiert. Das ambitionierte Dark-Fantasy-Action-RPG entsteht unter der Leitung von Game Director Konrad Tomaszkiewicz, der zuvor als Director an The Witcher 3: Wild Hunt beteiligt war. Der Trailer zeigt erstes Pre-Beta-Gameplay.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Coen, ein junger Mann, der in ein sogenanntes Dämmerblut (Dawnwalker) verwandelt wurde – tagsüber Mensch, nachts Vampir. Auf seiner Reise muss er lernen, mit seinen neu erworbenen Kräften umzugehen und seinen Platz zwischen zwei Welten zu finden.

SpielerInnen übernehmen dabei die Rolle von Coen und haben 30 Tage und Nächte Zeit, um entweder seine Familie zu retten oder Rache an seinem Erschaffer zu nehmen. Diese Entscheidung steht im Zentrum des Spiels und stellt die Frage: Ist es den Verlust der eigenen Menschlichkeit wert?

Weitere Einblicke zu The Blood of Dawnwalker sollen am 21. Juni folgen. Passend zur Sommersonnenwende plant Rebel Wolves einen Livestream auf den offiziellen Kanälen. Die Übertragung beginnt um 21 Uhr deutscher Zeit und wird rund 45 Minuten dauern. Gezeigt werden etwa 15 Minuten neues Gameplay-Material, begleitet von Kommentaren des Entwicklerteams.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves, Bandai Namco