Xbox lässt die „Final Fantasy“-Bombe platzen und das erste Spiel erscheint schon heute

Im Rahmen des heutigen Xbox Games Showcase hat Square Enix endlich die „Final Fantasy“-Bombe platzen lassen. Nach Monaten, fast Jahren voller Gerüchte erscheint nicht nur Final Fantasy VII Remake für Xbox. Auch Final Fantasy XVI hat man angekündigt – und sogleich als Shadowdrop veröffentlicht.

Die Veröffentlichung von Final Fantasy XVI für PS5 jährt sich in wenigen Tagen schon das zweite Mal. Final Fantasy VII Intergrade wird im Winter erscheinen. Beide Spiele erscheinen für Xbox Series, Xbox PC und Xbox Cloud und sind Teil der gar nicht mehr so neuen Multiplattform-Strategie von Square Enix.

Während Final Fantasy XVI erst zwei Jahre alt ist, debütierte Final Fantasy VII Remake schon 2020 für PS4 – das ist schon fünf Jahre her. Später gab es die überarbeitete PS5-Version „Intergrade“ sowie eine PC-Veröffentlichung. Inzwischen ist Final Fantasy VII Remake sogar für Nintendo Switch 2 angekündigt worden.

Xbox und Square Enix näherten sich in den letzten Monaten spürbar an. Nach Final Fantasy XIV erschienen auch Spiele wie Octopath Traveler II, Dragon Quest III HD-2D Remake und Visions of Mana für Xbox. Bei der Tokyo Game Show 2024 kündigte Square Enix gleich acht Spiele für Xbox an – aber die großen „Final Fantasy“-Kracher fehlten. Bis heute.

Nach der heutigen Ankündigung von Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Remake Intergrade darf man gewiss auch damit rechnen, dass Final Fantasy VII Rebirth folgt und es nicht noch einmal fünf Jahre dauert. Nate the Hate, der den Shadowdrop von Final Fantasy XVI schon im Januar vorhergesagt hat, datierte „Rebirth“ kürzlich für 2026 auf Xbox.

Final Fantasy XVI:

Final Fantasy VII Remake:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix